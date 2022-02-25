https://ria.ru/20220225/koalitsiya-1774960257.html

Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский

Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.02.2022

Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T09:43

2022-02-25T09:43

2022-02-25T09:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772770665_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fef1f7188b79ee26d2eec826235e1e79.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции."Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - написал Зеленский в сети микроблогов Twitter.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр