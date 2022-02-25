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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/koalitsiya-1774960257.html
Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский
Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.02.2022
Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:43
2022-02-25T09:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции."Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - написал Зеленский в сети микроблогов Twitter.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
09:43 25.02.2022
 
Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский: Киев нуждается в создании антивоенной коалиции

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции.
"Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - написал Зеленский в сети микроблогов Twitter.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
Украина почти создала грязную ядерную бомбу
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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