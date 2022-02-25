https://ria.ru/20220225/koalitsiya-1774960257.html
Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский
Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский - РИА Новости, 25.02.2022
Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский
Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T09:43
2022-02-25T09:43
2022-02-25T09:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772770665_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fef1f7188b79ee26d2eec826235e1e79.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Украина нуждается в создании антивоенной коалиции."Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции", - написал Зеленский в сети микроблогов Twitter.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ заявило, что Вооруженные силы России не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/ukraina-1774945400.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0e/1772770665_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_5c46d33d596dc529f8e7c44d4ae860d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
Украина нуждается в создании антивоенной коалиции, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: Киев нуждается в создании антивоенной коалиции