Украина подорвала заслонки Северо-Крымского канала, заявил Аксенов
Глава Крыма Аксенов: украинские националисты подорвали заслонки Северо-Крымского канала
Северо-Крымский канал
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские националисты в четверг подорвали ряд гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
"Вчера националистами были подорваны ряд заслонок на территории Херсонской области. Без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области", - сказал Аксенов журналистам.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Кирилл Волков