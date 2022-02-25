https://ria.ru/20220225/kanal-1775034420.html

Украина подорвала заслонки Северо-Крымского канала, заявил Аксенов

Украина подорвала заслонки Северо-Крымского канала, заявил Аксенов - РИА Новости, 25.02.2022

Украина подорвала заслонки Северо-Крымского канала, заявил Аксенов

Украинские националисты в четверг подорвали ряд гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:37

2022-02-25T13:37

2022-02-25T13:37

обострение ситуации в днр и лнр

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сергей аксенов (политик)

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские националисты в четверг подорвали ряд гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым."Вчера националистами были подорваны ряд заслонок на территории Херсонской области. Без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области", - сказал Аксенов журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/krym-1774970874.html

https://ria.ru/20220225/blagodarnost-1774926079.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр