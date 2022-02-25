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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/kanal-1775034420.html
Украина подорвала заслонки Северо-Крымского канала, заявил Аксенов
Украина подорвала заслонки Северо-Крымского канала, заявил Аксенов - РИА Новости, 25.02.2022
Украина подорвала заслонки Северо-Крымского канала, заявил Аксенов
Украинские националисты в четверг подорвали ряд гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области, сообщил глава республики Сергей... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:37
2022-02-25T13:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
республика крым
сергей аксенов (политик)
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские националисты в четверг подорвали ряд гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым."Вчера националистами были подорваны ряд заслонок на территории Херсонской области. Без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области", - сказал Аксенов журналистам.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
украина
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в мире, россия, украина, республика крым, сергей аксенов (политик), ситуация в днр и лнр
13:37 25.02.2022
 
Украина подорвала заслонки Северо-Крымского канала, заявил Аксенов

Глава Крыма Аксенов: украинские националисты подорвали заслонки Северо-Крымского канала

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Северо-Крымский канал
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 фев – РИА Новости. Украинские националисты в четверг подорвали ряд гидротехнических сооружений Северо-Крымского канала в Херсонской области, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Ранее официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что выход российских войск к Херсону позволил разблокировать Северо-Крымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Крыму сообщили, что готовятся к приему воды из Днепра
"Вчера националистами были подорваны ряд заслонок на территории Херсонской области. Без их восстановления невозможно будет подать воду в Крым без ущерба для жителей Херсонской области", - сказал Аксенов журналистам.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Севастополь - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 00:39
В Крыму поблагодарили российских военных за прорыв водной блокады
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияУкраинаРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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