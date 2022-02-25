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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775181986.html
На Украине скрываются немало террористов, заявил Кадыров
На Украине скрываются немало террористов, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.02.2022
На Украине скрываются немало террористов, заявил Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что в ближайшие дни можно будет отмечать освобождение Украины "от насилий и убийств". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T22:51
2022-02-25T23:02
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
украина
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что в ближайшие дни можно будет отмечать освобождение Украины "от насилий и убийств"."Уверен, что в ближайшие дни мы будем праздновать освобождение многомиллионного населения Украины от насилий и убийств", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Кроме того, он отметил, что на данный момент в соседней стране нашли прибежище немало террористов, среди которых есть те, которые убивали в Чечне. "По ситуации на Украине мы сегодня видим, что там нашли прибежище немало террористов. Есть среди них и те, которые в Чеченской Республике убивали наших братьев, сестер, женщин, детей и стариков, а потом сбежали от ответственности в Европу под покровительство разных спецслужб", - также написал Кадыров "ВКонтакте".Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести режима в Киеве. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Давид Андриясов
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рамзан кадыров, украина, чеченская республика (чечня)
22:51 25.02.2022 (обновлено: 23:02 25.02.2022)
 
На Украине скрываются немало террористов, заявил Кадыров

Глава Чечни Кадыров заявил о скрывающихся на Украине террористах

© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Перейти в фотобанк
Глава Чечни Рамзан Кадыров
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что в ближайшие дни можно будет отмечать освобождение Украины "от насилий и убийств".
"Уверен, что в ближайшие дни мы будем праздновать освобождение многомиллионного населения Украины от насилий и убийств", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Постоянный представитель России при Европейском союзе Владимир Чижов - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
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России не нужна территория Украины, заявил Чижов
Кроме того, он отметил, что на данный момент в соседней стране нашли прибежище немало террористов, среди которых есть те, которые убивали в Чечне. "По ситуации на Украине мы сегодня видим, что там нашли прибежище немало террористов. Есть среди них и те, которые в Чеченской Республике убивали наших братьев, сестер, женщин, детей и стариков, а потом сбежали от ответственности в Европу под покровительство разных спецслужб", - также написал Кадыров "ВКонтакте".
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести режима в Киеве. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецкая и Луганская народные республики
22 февраля, 19:08Инфографика
Донецкая и Луганская народные республики
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Опубликовано: Давид Андриясов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровУкраинаЧеченская республика (Чечня)
 
 
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