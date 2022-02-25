22:51 25.02.2022 (обновлено: 23:02 25.02.2022)
На Украине скрываются немало террористов, заявил Кадыров
Глава Чечни Кадыров заявил о скрывающихся на Украине террористах
Глава Чечни Рамзан Кадыров
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что в ближайшие дни можно будет отмечать освобождение Украины "от насилий и убийств".
"Уверен, что в ближайшие дни мы будем праздновать освобождение многомиллионного населения Украины от насилий и убийств", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Кроме того, он отметил, что на данный момент в соседней стране нашли прибежище немало террористов, среди которых есть те, которые убивали в Чечне. "По ситуации на Украине мы сегодня видим, что там нашли прибежище немало террористов. Есть среди них и те, которые в Чеченской Республике убивали наших братьев, сестер, женщин, детей и стариков, а потом сбежали от ответственности в Европу под покровительство разных спецслужб", - также написал Кадыров "ВКонтакте".
Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести режима в Киеве. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Опубликовано: Давид Андриясов