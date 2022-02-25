https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775181986.html

На Украине скрываются немало террористов, заявил Кадыров

На Украине скрываются немало террористов, заявил Кадыров - РИА Новости, 25.02.2022

На Украине скрываются немало террористов, заявил Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что в ближайшие дни можно будет отмечать освобождение Украины "от насилий и убийств". РИА Новости, 25.02.2022

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2022-02-25T22:51

2022-02-25T23:02

обострение ситуации в днр и лнр

рамзан кадыров

украина

чеченская республика (чечня)

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность в том, что в ближайшие дни можно будет отмечать освобождение Украины "от насилий и убийств"."Уверен, что в ближайшие дни мы будем праздновать освобождение многомиллионного населения Украины от насилий и убийств", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Кроме того, он отметил, что на данный момент в соседней стране нашли прибежище немало террористов, среди которых есть те, которые убивали в Чечне. "По ситуации на Украине мы сегодня видим, что там нашли прибежище немало террористов. Есть среди них и те, которые в Чеченской Республике убивали наших братьев, сестер, женщин, детей и стариков, а потом сбежали от ответственности в Европу под покровительство разных спецслужб", - также написал Кадыров "ВКонтакте".Рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам президент РФ Владимир Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести режима в Киеве. По данным Минобороны РФ на вечер 25 февраля, российская армия вывела из строя 211 объектов украинской военной инфраструктуры. В ответ западные страны ввели очередные антироссийские санкции. В частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Кроме того, Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", а Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/territoriya-1775164563.html

украина

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Давид Андриясов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

рамзан кадыров, украина, чеченская республика (чечня)