https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775079320.html

Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным

Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным - РИА Новости, 25.02.2022

Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет Владимиру Зеленскому, чтобы он как можно скорее позвонил президенту России Владимиру Путину с извинениями. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:39

2022-02-25T15:39

2022-02-25T17:54

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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет Владимиру Зеленскому, чтобы он как можно скорее позвонил президенту России Владимиру Путину с извинениями.Ранее в пятницу Кадыров на фоне ситуации на Украине собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни."Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", - сказал Кадыров, выступая перед силовиками.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775054063.html

https://ria.ru/20220222/sanktsii-1774241500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, донбасс, владимир путин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, в мире