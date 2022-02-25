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Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным - РИА Новости, 25.02.2022
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет Владимиру Зеленскому, чтобы он как можно скорее позвонил президенту России Владимиру Путину с извинениями. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:39
2022-02-25T17:54
россия
украина
донбасс
владимир путин
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
в мире
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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет Владимиру Зеленскому, чтобы он как можно скорее позвонил президенту России Владимиру Путину с извинениями.Ранее в пятницу Кадыров на фоне ситуации на Украине собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни."Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", - сказал Кадыров, выступая перед силовиками.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775054063.html
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россия, украина, донбасс, владимир путин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, в мире
15:39 25.02.2022 (обновлено: 17:54 25.02.2022)
 
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным

Глава Чечни Кадыров призвал президента Украины Зеленского извиниться перед Путиным

© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба главы Чеченской Республики
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время напутственного слова военнослужащим РФ в Грозном
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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет Владимиру Зеленскому, чтобы он как можно скорее позвонил президенту России Владимиру Путину с извинениями.
Ранее в пятницу Кадыров на фоне ситуации на Украине собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:26Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский предложил Путину переговоры
"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", - сказал Кадыров, выступая перед силовиками.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Глава Чечни Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 08:38Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров: Запад шантажирует Россию санкциями, в нас не хотят видеть друзей
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
РоссияУкраинаДонбассВладимир ПутинЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровВ мире
 
 
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