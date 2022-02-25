https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775079320.html
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным - РИА Новости, 25.02.2022
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным
Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет Владимиру Зеленскому, чтобы он как можно скорее позвонил президенту России Владимиру Путину с извинениями. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:39
2022-02-25T15:39
2022-02-25T17:54
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рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет Владимиру Зеленскому, чтобы он как можно скорее позвонил президенту России Владимиру Путину с извинениями.Ранее в пятницу Кадыров на фоне ситуации на Украине собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни."Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", - сказал Кадыров, выступая перед силовиками.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220225/zelenskiy-1775054063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, донбасс, владимир путин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, в мире
15:39 25.02.2022 (обновлено: 17:54 25.02.2022)
Кадыров призвал Зеленского извиниться перед Путиным
Глава Чечни Кадыров призвал президента Украины Зеленского извиниться перед Путиным
ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров дал совет Владимиру Зеленскому, чтобы он как можно скорее позвонил президенту России Владимиру Путину с извинениями.
Ранее в пятницу Кадыров на фоне ситуации на Украине
собрал в Грозном
более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни.
"Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину и попросил извинений", - сказал Кадыров, выступая перед силовиками.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.