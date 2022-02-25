https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775078591.html
Кадыров прокомментировал слухи о том, что недавно был в Донбассе
Кадыров прокомментировал слухи о том, что недавно был в Донбассе - РИА Новости, 25.02.2022
Кадыров прокомментировал слухи о том, что недавно был в Донбассе
Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос, был ли он в Донбассе, пояснив, что как генерал Росгвардии не может рассекречивать информацию. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:38
2022-02-25T15:38
2022-02-25T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос, был ли он в Донбассе, пояснив, что как генерал Росгвардии не может рассекречивать информацию.Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни."Я генерал Росгвардии и не могу рассекречивать информацию. Если я что-то скажу, меня накажут за это", - ответил Кадыров журналистам на просьбу прокомментировать слухи о том, что он недавно был в Донбассе.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Кадыров прокомментировал слухи о том, что недавно был в Донбассе
Глава Чечни Кадыров не стал отвечать на вопрос, был ли он недавно в Донбассе