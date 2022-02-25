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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/kadyrov-1775078591.html
Кадыров прокомментировал слухи о том, что недавно был в Донбассе
Кадыров прокомментировал слухи о том, что недавно был в Донбассе - РИА Новости, 25.02.2022
Кадыров прокомментировал слухи о том, что недавно был в Донбассе
Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос, был ли он в Донбассе, пояснив, что как генерал Росгвардии не может рассекречивать информацию. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:38
2022-02-25T15:38
обострение ситуации в днр и лнр
рамзан кадыров
чеченская республика (чечня)
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос, был ли он в Донбассе, пояснив, что как генерал Росгвардии не может рассекречивать информацию.Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни."Я генерал Росгвардии и не могу рассекречивать информацию. Если я что-то скажу, меня накажут за это", - ответил Кадыров журналистам на просьбу прокомментировать слухи о том, что он недавно был в Донбассе.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Влада Копылова
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рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
15:38 25.02.2022
 
Кадыров прокомментировал слухи о том, что недавно был в Донбассе

Глава Чечни Кадыров не стал отвечать на вопрос, был ли он недавно в Донбассе

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 25 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров не стал отвечать на вопрос, был ли он в Донбассе, пояснив, что как генерал Росгвардии не может рассекречивать информацию.
Кадыров на фоне ситуации на Украине в пятницу собрал в Грозном более 10 тысяч бойцов силовых структур Чечни.
"Я генерал Росгвардии и не могу рассекречивать информацию. Если я что-то скажу, меня накажут за это", - ответил Кадыров журналистам на просьбу прокомментировать слухи о том, что он недавно был в Донбассе.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:37
Каждая семья в Чечне готова принять беженцев из Донбасса, заявил Кадыров
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Влада Копылова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРРамзан КадыровЧеченская республика (Чечня)ДонбассФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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