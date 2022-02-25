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Число госпитализаций с COVID-19 в Москве сократилось вдвое
Число госпитализаций с COVID-19 в Москве сократилось вдвое - РИА Новости, 25.02.2022
Число госпитализаций с COVID-19 в Москве сократилось вдвое
По сравнению с пиком конца января число госпитализаций в Москве сократилось вдвое, по детям – на 80%, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:33
2022-02-25T14:33
2022-02-25T15:22
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. По сравнению с пиком конца января число госпитализаций в Москве сократилось вдвое, по детям – на 80%, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%", - рассказал мэр.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус covid-19, общество, москва
14:33 25.02.2022 (обновлено: 15:22 25.02.2022)
Число госпитализаций с COVID-19 в Москве сократилось вдвое
Число госпитализаций с COVID-19 в Москве сократилось вдвое, среди детей — на 80 процентов