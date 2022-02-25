https://ria.ru/20220225/gospitalizatsiya-1775056311.html

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве сократилось вдвое

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве сократилось вдвое - РИА Новости, 25.02.2022

Число госпитализаций с COVID-19 в Москве сократилось вдвое

По сравнению с пиком конца января число госпитализаций в Москве сократилось вдвое, по детям – на 80%, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:33

2022-02-25T14:33

2022-02-25T15:22

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

общество

москва

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. По сравнению с пиком конца января число госпитализаций в Москве сократилось вдвое, по детям – на 80%, заявил в личном блоге в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин."В Москве продолжается устойчивое снижение заболеваемости омикроном. По сравнению с пиком конца января число новых случаев ковида уменьшилось более чем в 3 раза. Количество госпитализаций сократилось вдвое, в том числе по детям – на 80%", - рассказал мэр.

https://ria.ru/20220225/koronavirus-1774970428.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коронавирус covid-19, общество, москва