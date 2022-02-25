Украинский снаряд попал прямо в завуча школы в Горловке, заявил мэр города
Мэр Горловки Приходько заявил, что украинский снаряд попал прямо в завуча школы
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела
Сотрудник народной милиции ДНР в учебном классе школы Горловки, поврежденной в результате обстрела
ГОРЛОВКА (ДНР), 25 фев - РИА Новости. Украинский снаряд попал прямо в завуча школы в Горловке, заявил журналистам в пятницу мэр города Иван Приходько.
"В районе 11 часов утра произошла страшная трагедия. Снаряд крупнокалиберный прилетел в угол школы 50-й... Преподаватель и завуч школы погибли на месте. Снаряд прошил сейф, прошил женщину-завуча и вышел из стены. Вы видели, какой силы был удар", - сказал Приходько.
"Можете теперь сравнить для себя и понять, что происходит на Донбассе. Чистый геноцид", - сказал глава города.
Населённый пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и посёлки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова