https://ria.ru/20220225/gorlovka-1775023729.html

При обстрелах со стороны ВСУ за двое суток погибли четверо жителей Горловки

При обстрелах со стороны ВСУ за двое суток погибли четверо жителей Горловки - РИА Новости, 25.02.2022

При обстрелах со стороны ВСУ за двое суток погибли четверо жителей Горловки

В результате обстрелов со стороны украинских войск менее чем за двое суток погибли четверо жителей донецкой Горловки, семь человек ранены, заявил журналистам в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:12

2022-02-25T13:12

2022-02-25T13:19

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

горловка

владимир путин

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775019966_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_44326adcf7b4beaeae806d2f4985ba69.jpg

ГОРЛОВКА (ДНР), 25 фев - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны украинских войск менее чем за двое суток погибли четверо жителей донецкой Горловки, семь человек ранены, заявил журналистам в пятницу мэр города Горловка Иван Приходько."Ситуация очень простая, вчера с 06.30 утра начался непрекращающийся обстрел города Горловка, пригорода Горловки, трассы Горловка-Ясиновая. Бои идут на линии соприкосновения, обстреливается объекты социальной сферы, объекты обеспечения. За 1,5 суток погибло четверо горловчан, семеро получили ранения разной степени тяжести, в том числе тяжелое", - сказал он.По словам мэра Горловки, в городе "разбито 34 дома частного сектора, разбито10 многоквартирных домов, перебито 11 линий электропередач". "Сейчас осталось в работе сделать две, но они находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, энергетики туда выехать не могут. В следствие чего стояло без электроснабжения 15 тысяч абонентов", - отметил Приходько.Он сообщил также, что было разбито 4 газопровода, сейчас ремонтируется газопровод на улице Гагарина.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774988227.html

https://ria.ru/20220225/donbass-1774979271.html

горловка

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, горловка, владимир путин, россия, украина