https://ria.ru/20220225/gorlovka-1775023729.html
При обстрелах со стороны ВСУ за двое суток погибли четверо жителей Горловки
При обстрелах со стороны ВСУ за двое суток погибли четверо жителей Горловки - РИА Новости, 25.02.2022
При обстрелах со стороны ВСУ за двое суток погибли четверо жителей Горловки
В результате обстрелов со стороны украинских войск менее чем за двое суток погибли четверо жителей донецкой Горловки, семь человек ранены, заявил журналистам в... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:12
2022-02-25T13:12
2022-02-25T13:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
горловка
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775019966_0:0:3132:1761_1920x0_80_0_0_44326adcf7b4beaeae806d2f4985ba69.jpg
ГОРЛОВКА (ДНР), 25 фев - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны украинских войск менее чем за двое суток погибли четверо жителей донецкой Горловки, семь человек ранены, заявил журналистам в пятницу мэр города Горловка Иван Приходько."Ситуация очень простая, вчера с 06.30 утра начался непрекращающийся обстрел города Горловка, пригорода Горловки, трассы Горловка-Ясиновая. Бои идут на линии соприкосновения, обстреливается объекты социальной сферы, объекты обеспечения. За 1,5 суток погибло четверо горловчан, семеро получили ранения разной степени тяжести, в том числе тяжелое", - сказал он.По словам мэра Горловки, в городе "разбито 34 дома частного сектора, разбито10 многоквартирных домов, перебито 11 линий электропередач". "Сейчас осталось в работе сделать две, но они находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, энергетики туда выехать не могут. В следствие чего стояло без электроснабжения 15 тысяч абонентов", - отметил Приходько.Он сообщил также, что было разбито 4 газопровода, сейчас ремонтируется газопровод на улице Гагарина.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774988227.html
https://ria.ru/20220225/donbass-1774979271.html
горловка
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775019966_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_620e0184b4e19cf131081d0c24e75dbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, горловка, владимир путин, россия, украина
13:12 25.02.2022 (обновлено: 13:19 25.02.2022)
При обстрелах со стороны ВСУ за двое суток погибли четверо жителей Горловки
При обстрелах со стороны ВСУ за двое суток погибли четверо жителей Горловки, семеро ранены
ГОРЛОВКА (ДНР), 25 фев - РИА Новости. В результате обстрелов со стороны украинских войск менее чем за двое суток погибли четверо жителей донецкой Горловки, семь человек ранены, заявил журналистам в пятницу мэр города Горловка Иван Приходько.
"Ситуация очень простая, вчера с 06.30 утра начался непрекращающийся обстрел города Горловка
, пригорода Горловки, трассы Горловка-Ясиновая. Бои идут на линии соприкосновения, обстреливается объекты социальной сферы, объекты обеспечения. За 1,5 суток погибло четверо горловчан, семеро получили ранения разной степени тяжести, в том числе тяжелое", - сказал он.
По словам мэра Горловки, в городе "разбито 34 дома частного сектора, разбито10 многоквартирных домов, перебито 11 линий электропередач". "Сейчас осталось в работе сделать две, но они находятся непосредственно на линии боевого соприкосновения, энергетики туда выехать не могут. В следствие чего стояло без электроснабжения 15 тысяч абонентов", - отметил Приходько.
Он сообщил также, что было разбито 4 газопровода, сейчас ремонтируется газопровод на улице Гагарина.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.
Опубликовано: Дарья Буймова