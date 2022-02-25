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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774988227.html
При обстреле со стороны ВСУ школы в Горловке получил ранение мирный житель
При обстреле со стороны ВСУ школы в Горловке получил ранение мирный житель - РИА Новости, 25.02.2022
При обстреле со стороны ВСУ школы в Горловке получил ранение мирный житель
Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела здания школы в Горловке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации города Иван... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:24
2022-02-25T12:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
зайцево
россия
стирол
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела здания школы в Горловке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации города Иван Приходько.Ранее Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в здание школы. Позднее он заявил о гибели двух учителей."По уточненной информации, в результате обстрела школы № 50 двое погибших, один человек получил ранение. Пострадавшему оказывается медицинская помощь", - написал Приходько в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/gorlovka-1774972016.html
https://ria.ru/20220225/donbass-1774965509.html
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зайцево
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, зайцево, россия, стирол
11:24 25.02.2022 (обновлено: 12:44 25.02.2022)
 
При обстреле со стороны ВСУ школы в Горловке получил ранение мирный житель

При обстреле со стороны ВСУ здания школы в Горловке получил ранение мирный житель

© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание школы в Горловке, поврежденное в результате обстрела. 25 февраля 2022
Здание школы в Горловке, поврежденное в результате обстрела. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание школы в Горловке, поврежденное в результате обстрела. 25 февраля 2022
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела здания школы в Горловке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации города Иван Приходько.
Ранее Приходько сообщил о прямом попадании снаряда в здание школы. Позднее он заявил о гибели двух учителей.
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:31В мире
ВСУ обстреляли Горловку, есть пострадавшие
"По уточненной информации, в результате обстрела школы № 50 двое погибших, один человек получил ранение. Пострадавшему оказывается медицинская помощь", - написал Приходько в Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол".
Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и 6/7. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Местная жительница возле своего дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:05Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО "Град"
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЗайцевоРоссияСтирол
 
 
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