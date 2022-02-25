https://ria.ru/20220225/glavnokomanduyuschiy-1774936420.html

СМИ: Зеленский назначил себя главой ставки верховного главнокомандующего

СМИ: Зеленский назначил себя главой ставки верховного главнокомандующего - РИА Новости, 25.02.2022

СМИ: Зеленский назначил себя главой ставки верховного главнокомандующего

Владимир Зеленский стал председателем ставки верховного главнокомандующего, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на указ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T04:20

2022-02-25T04:20

2022-02-25T04:20

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский стал председателем ставки верховного главнокомандующего, передает украинское информагентство УНИАН со ссылкой на указ.Согласно сообщению УНИАН в Telegram-канале, Зеленский издал указ об образовании ставки верховного главнокомандующего, где он стал председателем, а секретарь СНБО Алексей Данилов - координатором. Также в состав членов ставки вошли еще 18 человек, среди них глава спецслужбы Иван Баканов, глава МИД Димтрий Кулеба, заявил глава государственной пограничной службы Сергей Дейнеко, министр обороны Алексей Резников, премьер-министр Денис Шмыгаль.Ранее канцелярия Зеленского опубликовала указ о всеобщей мобилизации на Украине в течение 90 дней.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

https://ria.ru/20220225/spasenie-1774933537.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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