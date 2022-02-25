Глава Германии Штайнмайер призвал Путина остановить "безумие этой войны"
Президент Германии Штайнмайер призвал Путина остановить "безумие этой войны"
© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках обращения к нации по ситуации на Украине призвал президента РФ Владимира Путина остановить "безумие этой войны".
"Я призываю президента Путина: остановите безумие этой войны сейчас!" - заявил Штайнмайер.
При этом он отметил важность хороших отношений с РФ. "Я говорю вам всем: мы не хотим вражды с российским народом, наоборот. Но эта несправедливость не может остаться без четкого ответа. Поэтому федеральное правительство работает решительно и совместно с нашими партнерами в Североатлантическом союзе, в Евросоюзе", - заявил Штайнмайер.
По его словам, Путин "не должен недооценивать силу демократии".
"Российский президент не должен ни на секунду думать, что люди в Германии и Европе просто так смирятся с этой жестокостью. И давайте покажем людям в России, которые хотят мира, что они там не одиноки. Покажем друг другу и нашим партнерами, что нам важно: мы хотим мира, свободы, права и самоопределения для народов Европы", - заключил президент.
В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: он не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине. РФ готова к переговорам в любой момент, как только украинские военные сложат оружие, и заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть под внешним управлением, добавил министр.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова