https://ria.ru/20220225/germaniya-1775095854.html

Глава Германии Штайнмайер призвал Путина остановить "безумие этой войны"

Глава Германии Штайнмайер призвал Путина остановить "безумие этой войны" - РИА Новости, 25.02.2022

Глава Германии Штайнмайер призвал Путина остановить "безумие этой войны"

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках обращения к нации по ситуации на Украине призвал президента РФ Владимира Путина остановить "безумие этой войны". РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:26

2022-02-25T16:26

2022-02-25T16:26

обострение ситуации в днр и лнр

сергей лавров

владимир путин

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украина

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германия

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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках обращения к нации по ситуации на Украине призвал президента РФ Владимира Путина остановить "безумие этой войны"."Я призываю президента Путина: остановите безумие этой войны сейчас!" - заявил Штайнмайер.По его словам, "нам всем в эти дни тяжело на сердце" из-за происходящего на Украине. "Ужасно, что приходится переживать людям там - смерть, раны, разрушения, вынужденное бегство. Тысячекратная боль прямо у нас на границах, у соседа нашего соседа", - сказал президент Германии.При этом он отметил важность хороших отношений с РФ. "Я говорю вам всем: мы не хотим вражды с российским народом, наоборот. Но эта несправедливость не может остаться без четкого ответа. Поэтому федеральное правительство работает решительно и совместно с нашими партнерами в Североатлантическом союзе, в Евросоюзе", - заявил Штайнмайер.По его словам, Путин "не должен недооценивать силу демократии".В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: он не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине. РФ готова к переговорам в любой момент, как только украинские военные сложат оружие, и заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть под внешним управлением, добавил министр.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, владимир путин, россия, украина, евросоюз, германия, в мире