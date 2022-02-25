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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/germaniya-1775095854.html
Глава Германии Штайнмайер призвал Путина остановить "безумие этой войны"
Глава Германии Штайнмайер призвал Путина остановить "безумие этой войны" - РИА Новости, 25.02.2022
Глава Германии Штайнмайер призвал Путина остановить "безумие этой войны"
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках обращения к нации по ситуации на Украине призвал президента РФ Владимира Путина остановить "безумие этой войны". РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:26
2022-02-25T16:26
обострение ситуации в днр и лнр
сергей лавров
владимир путин
россия
украина
евросоюз
германия
в мире
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках обращения к нации по ситуации на Украине призвал президента РФ Владимира Путина остановить "безумие этой войны"."Я призываю президента Путина: остановите безумие этой войны сейчас!" - заявил Штайнмайер.По его словам, "нам всем в эти дни тяжело на сердце" из-за происходящего на Украине. "Ужасно, что приходится переживать людям там - смерть, раны, разрушения, вынужденное бегство. Тысячекратная боль прямо у нас на границах, у соседа нашего соседа", - сказал президент Германии.При этом он отметил важность хороших отношений с РФ. "Я говорю вам всем: мы не хотим вражды с российским народом, наоборот. Но эта несправедливость не может остаться без четкого ответа. Поэтому федеральное правительство работает решительно и совместно с нашими партнерами в Североатлантическом союзе, в Евросоюзе", - заявил Штайнмайер.По его словам, Путин "не должен недооценивать силу демократии".В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: он не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине. РФ готова к переговорам в любой момент, как только украинские военные сложат оружие, и заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть под внешним управлением, добавил министр.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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сергей лавров, владимир путин, россия, украина, евросоюз, германия, в мире
16:26 25.02.2022
 
Глава Германии Штайнмайер призвал Путина остановить "безумие этой войны"

Президент Германии Штайнмайер призвал Путина остановить "безумие этой войны"

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках обращения к нации по ситуации на Украине призвал президента РФ Владимира Путина остановить "безумие этой войны".
"Я призываю президента Путина: остановите безумие этой войны сейчас!" - заявил Штайнмайер.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:14
Министр финансов Германии выступил за санкции против Путина и Лаврова
По его словам, "нам всем в эти дни тяжело на сердце" из-за происходящего на Украине. "Ужасно, что приходится переживать людям там - смерть, раны, разрушения, вынужденное бегство. Тысячекратная боль прямо у нас на границах, у соседа нашего соседа", - сказал президент Германии.
При этом он отметил важность хороших отношений с РФ. "Я говорю вам всем: мы не хотим вражды с российским народом, наоборот. Но эта несправедливость не может остаться без четкого ответа. Поэтому федеральное правительство работает решительно и совместно с нашими партнерами в Североатлантическом союзе, в Евросоюзе", - заявил Штайнмайер.
По его словам, Путин "не должен недооценивать силу демократии".
"Российский президент не должен ни на секунду думать, что люди в Германии и Европе просто так смирятся с этой жестокостью. И давайте покажем людям в России, которые хотят мира, что они там не одиноки. Покажем друг другу и нашим партнерами, что нам важно: мы хотим мира, свободы, права и самоопределения для народов Европы", - заключил президент.
В пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: он не верит, что политики Запада надеялись, что Россия будет вечно терпеть угнетение русских на Украине. РФ готова к переговорам в любой момент, как только украинские военные сложат оружие, и заинтересована в том, чтобы Украина перестала быть под внешним управлением, добавил министр.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По его словам, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает, украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого могут вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Логотип SWIFT - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:00
Отключение России от SWIFT сильно повлияет на Германию, заявили в Берлине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияУкраинаЕвросоюзГерманияВ мире
 
 
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