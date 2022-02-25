https://ria.ru/20220225/germaniya-1775064328.html
В бундестаге заявили о плохой экипировке служащих в Литве солдат бундесвера
В бундестаге заявили о плохой экипировке служащих в Литве солдат бундесвера - РИА Новости, 25.02.2022
В бундестаге заявили о плохой экипировке служащих в Литве солдат бундесвера
Солдаты бундесвера, служащие в Литве в рамках присутствия НАТО, сталкиваются с нехваткой экипировки вплоть до дефицита теплых курток и нижнего белья, заявила... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:59
2022-02-25T14:59
2022-02-25T14:59
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БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Солдаты бундесвера, служащие в Литве в рамках присутствия НАТО, сталкиваются с нехваткой экипировки вплоть до дефицита теплых курток и нижнего белья, заявила спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ева Хёгль."Множество солдат рассказали мне, что им не хватает экипировки для защиты от холода и влаги", - рассказала Хёгль газете Augsburger Allgemeine.По ее словам, наблюдается дефицит теплых курток и нижнего белья. "Да, это скандал", - считает политик.Хёгль заявила, что бундесвер необходимо обеспечить должной экипировкой для эффективной службы в НАТО, что особенно важно на фоне нынешней ситуации вокруг Украины. Она добавила, что солдаты сейчас размещены в палатках и у них есть проблемы с интернетом, но в целом они "подготовлены хорошо".Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
https://ria.ru/20211208/gibel-1762676885.html
https://ria.ru/20220218/germaniya-1773689429.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, нато, германия, литва
В бундестаге заявили о плохой экипировке служащих в Литве солдат бундесвера
В бундестаге заявили о скандально плохой экипировке солдат бундесвера, служащих в Литве
БЕРЛИН, 25 фев - РИА Новости. Солдаты бундесвера, служащие в Литве в рамках присутствия НАТО, сталкиваются с нехваткой экипировки вплоть до дефицита теплых курток и нижнего белья, заявила спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам Ева Хёгль.
"Множество солдат рассказали мне, что им не хватает экипировки для защиты от холода и влаги", - рассказала Хёгль газете Augsburger Allgemeine.
По ее словам, наблюдается дефицит теплых курток и нижнего белья. "Да, это скандал", - считает политик.
Хёгль заявила, что бундесвер необходимо обеспечить должной экипировкой для эффективной службы в НАТО
, что особенно важно на фоне нынешней ситуации вокруг Украины
. Она добавила, что солдаты сейчас размещены в палатках и у них есть проблемы с интернетом, но в целом они "подготовлены хорошо".
Россия
начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин
заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Военное ведомство добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Дарья Буймова