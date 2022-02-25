https://ria.ru/20220225/gazprombank-1774927488.html

Газпромбанк прокомментировал ограничения Минфина США

Газпромбанк прокомментировал ограничения Минфина США - РИА Новости, 25.02.2022

Газпромбанк прокомментировал ограничения Минфина США

Газпромбанк продолжает обслуживать клиентов в полном объёме, ограничений на операции нет, а ограничения Минфина США по привлечению средств на американском рынке РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T00:56

2022-02-25T00:56

2022-02-25T00:56

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Газпромбанк продолжает обслуживать клиентов в полном объёме, ограничений на операции нет, а ограничения Минфина США по привлечению средств на американском рынке не влияют на его текущую операционную деятельность, сообщили РИА Новости в банке.В банке отметили, что пресс-релиз министерства финансов США, распространённый вечером 24 февраля, и обновленное следом регулирование США сообщают об ограничениях Газпромбанка в части привлечения средств на американском рынке капиталов сроком свыше 14 дней. "Такие ограничения не являются блокирующими (SDN) и не влияют на текущую операционную деятельность банка", - пояснили в Газпромбанке.США в рамках новой волны санкций в четверг заявили, что вводят ограничения на привлечение заемных средств в отношении 13 российских государственных и частных компаний и банков. Мера, примененная ранее в отношении гособлигаций, затрагивает бонды новых выпусков "Газпрома", "Газпромнефти", "Транснефти", "Ростелекома", "Русгидро", "Алросы", "Совкомфлота", РЖД, Сбербанка, Газпромбанка, Россельхозбанка, а также Альфа-банка и Московский кредитного банка.Министерство финансов считает, что рестрикции помешают Кремлю привлекать средства для финансирования "злонамеренной деятельности", в том числе военной операции на Украине.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, сша, россия, украина