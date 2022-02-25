https://ria.ru/20220225/gaz-1775064520.html

"Газпром" частично забронировал мощности "Ямал — Европы"

"Газпром" частично забронировал мощности "Ямал — Европы" - РИА Новости, 25.02.2022

"Газпром" частично забронировал мощности "Ямал — Европы"

Мощности газопровода "Ямал-Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до начала газовых суток 26 февраля,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:59

2022-02-25T14:59

2022-02-25T16:00

природный газ

экономика

германия

польша

газпром

россия

владимир путин

украина

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Мощности газопровода "Ямал-Европа" для прямых поставок газа по нему через Польшу в Германию частично забронированы до начала газовых суток 26 февраля, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.В ходе внутридневного аукциона выкуплена часть транзитной мощности участка с 17.00 мск 25 февраля до 8.00 мск 26 февраля (617 тысяч кубометров в час против предлагавшихся 3 миллионов). Прямые мощности выкуплены впервые с 1 февраля, хотя тогда "Газпром" ими так и не воспользовался.Газопровод "Ямал-Европа" с 21 декабря работает в режиме реверса, то есть физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот. При этом в пятницу был отмечен резкий рост реверса по сравнению с предыдущими газовыми сутками - в 6,5 раза, до 280 тысяч кубов в час, свидетельствуют данные немецкой Gascade.Хотя "Газпром" в январе не стал бронировать эту магистраль на месяц вперед, как делал ранее, он все равно может воспользоваться ей в феврале, выкупая нужные транзитные объемы на суточных аукционах в зависимости от спроса. Этой схемой он пользовался в декабре. Тогда поставки российского газа по магистрали снизились, а с 21 декабря она перешла на реверс. На январь "Газпром" все же сделал бронь, но поставок из России так и не было.Одновременно с этим в последние дни отмечается рост поставок российского газа через украинскую газотранспортную систему. Как заявил "Газпром", прокачка по данному маршруту увеличивается согласно заявкам потребителей - 103,8 миллиона кубометров на 25 февраля. Для сравнения, еще в понедельник транзит российского газа через украинскую ГТС был не более 50 миллионов кубометров.Как пояснили РИА Новости эксперты, рост поставок через Украину может быть связан с нервозностью европейских покупателей из-за возросших политических рисков, а также их желанием закупиться впрок. "Газпром" ранее неоднократно говорил, что поставляет газ и делает выбор в пользу того или иного маршрута согласно заявкам потребителей и в полном соответствии с контрактными обязательствами.Утром в четверг президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля, Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

https://ria.ru/20220225/gaz-1774957804.html

https://ria.ru/20220225/potok-1774989600.html

https://ria.ru/20220225/gaz-1774906623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

природный газ, экономика, германия, польша, газпром, россия, владимир путин, украина