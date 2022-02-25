https://ria.ru/20220225/gaz-1774972386.html
Цены на газ в Европе снизились более чем на 15%
Цены на газ в Европе снизились более чем на 15% - РИА Новости, 25.02.2022
Цены на газ в Европе снизились более чем на 15%
Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в пятницу снижается более чем на 15% после значительного роста днем ранее, следует из данных лондонской биржи ICE РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:32
2022-02-25T10:32
2022-02-25T10:32
экономика
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_094512c60a47a24d102bdb6516420664.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в пятницу снижается более чем на 15% после значительного роста днем ранее, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.По данным на 10.10 мск мартовский фьючерс по индексу TTF дешевеет на 15,1%, до 1320 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20220225/gaz-1774957804.html
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151748/50/1517485032_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ba6cffafd9ac0caa92de8278145a4598.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, европа
Цены на газ в Европе снизились более чем на 15%
Цены на газ в Европе снизились более чем на 15% — до 1320 долларов за тысячу кубометров