https://ria.ru/20220225/gaz-1774972386.html

Цены на газ в Европе снизились более чем на 15%

Цены на газ в Европе снизились более чем на 15% - РИА Новости, 25.02.2022

Цены на газ в Европе снизились более чем на 15%

Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в пятницу снижается более чем на 15% после значительного роста днем ранее, следует из данных лондонской биржи ICE РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:32

2022-02-25T10:32

2022-02-25T10:32

экономика

европа

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Стоимость мартовских фьючерсов на газ в Европе в пятницу снижается более чем на 15% после значительного роста днем ранее, следует из данных лондонской биржи ICE Futures.По данным на 10.10 мск мартовский фьючерс по индексу TTF дешевеет на 15,1%, до 1320 долларов за тысячу кубометров.

https://ria.ru/20220225/gaz-1774957804.html

европа

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Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, европа