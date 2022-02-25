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https://ria.ru/20220225/frantsiya-1774937805.html
Франция введет против России собственные санкции, заявил Макрон
Франция введет против России собственные санкции, заявил Макрон - РИА Новости, 25.02.2022
Франция введет против России собственные санкции, заявил Макрон
Франция, помимо санкционного пакета ЕС, введет против России собственные санкции, заявил французский президент Эммануэль Макрон. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T04:58
2022-02-25T05:13
в мире
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франция
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Франция, помимо санкционного пакета ЕС, введет против России собственные санкции, заявил французский президент Эммануэль Макрон.Руководители ЕС после экстренного саммита в ночь на пятницу объявили о втором пакете санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине.По словам Макрона, французские санкции затронут ряд россиян и будут объявлены позднее, сообщает агентство Рейтер.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
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в мире, россия, франция
04:58 25.02.2022 (обновлено: 05:13 25.02.2022)
 
Франция введет против России собственные санкции, заявил Макрон

Президент Франции Макрон заявил, что Париж введет против России собственные санкции

© REUTERS / Sarah Meyssonnier/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© REUTERS / Sarah Meyssonnier/Pool
Президент Франции Эммануэль Макрон
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Франция, помимо санкционного пакета ЕС, введет против России собственные санкции, заявил французский президент Эммануэль Макрон.
Руководители ЕС после экстренного саммита в ночь на пятницу объявили о втором пакете санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине.
По словам Макрона, французские санкции затронут ряд россиян и будут объявлены позднее, сообщает агентство Рейтер.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
04:58
Франция введет против России собственные санкции, заявил Макрон
Опубликовано: Максим Горбачев
 
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