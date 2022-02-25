https://ria.ru/20220225/finlyandiya-1774996132.html

МИД Финляндии вызвал российского посла

МИД Финляндии вызвал российского посла - РИА Новости, 25.02.2022

МИД Финляндии вызвал российского посла

МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова из-за военной спецоперации РФ в отношении Украины, сообщает финское министерство. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:48

2022-02-25T11:48

2022-02-25T11:55

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова из-за военной спецоперации РФ в отношении Украины, сообщает финское министерство."МИД Финляндии вызвал сегодня посла России, чтобы выразить наше решительное осуждение военного нападения России на Украину, что является вопиющим нарушением международного права. Россия несет за это полную ответственность. Украина и украинцы имеют нашу твердую поддержку", - сообщает финское министерство.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

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