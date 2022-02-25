https://ria.ru/20220225/evrovidenie-1775105963.html

В Финляндии предложили отстранить Россию от "Евровидения"

В Финляндии предложили отстранить Россию от "Евровидения" - РИА Новости, 25.02.2022

В Финляндии предложили отстранить Россию от "Евровидения"

Финляндия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение", если в нем примет участие Россия, говорится в заявлении вещателя конкурса - общественной... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:58

2022-02-25T16:58

2022-02-25T16:59

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ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Финляндия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение", если в нем примет участие Россия, говорится в заявлении вещателя конкурса - общественной телерадиовещательной корпорации YLE.Аналогичное требование было выдвинуто в четверг в Швеции."YLE не отправит участника на "Евровидение", если Россия примет участие в конкурсе. YLE призывает Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из участия в "Евровидении" в Турине, Италия, в мае", - говорится в сообщении.По словам директора отдела креативного контента и медиа YLE Вилле Вилена, корпорация "всегда защищает западную демократию, верховенство закона, свободу слова и человеческое достоинство", и, по его мнению, Россия на эти ценности "напала". "Я надеюсь, что EBU будет действовать здесь в соответствии со своими ценностями", — сказал Вилен.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220216/pash-1773167158.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, владимир путин, италия, финляндия, украина, евровидение-2022, швеция