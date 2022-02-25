Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/evrovidenie-1775105963.html
В Финляндии предложили отстранить Россию от "Евровидения"
В Финляндии предложили отстранить Россию от "Евровидения" - РИА Новости, 25.02.2022
В Финляндии предложили отстранить Россию от "Евровидения"
Финляндия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение", если в нем примет участие Россия, говорится в заявлении вещателя конкурса - общественной... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:58
2022-02-25T16:59
в мире
россия
владимир путин
италия
финляндия
украина
евровидение-2022
швеция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769458077_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_d8d0b8d4d651dacdf6ff05735b205a15.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Финляндия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение", если в нем примет участие Россия, говорится в заявлении вещателя конкурса - общественной телерадиовещательной корпорации YLE.Аналогичное требование было выдвинуто в четверг в Швеции."YLE не отправит участника на "Евровидение", если Россия примет участие в конкурсе. YLE призывает Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из участия в "Евровидении" в Турине, Италия, в мае", - говорится в сообщении.По словам директора отдела креативного контента и медиа YLE Вилле Вилена, корпорация "всегда защищает западную демократию, верховенство закона, свободу слова и человеческое достоинство", и, по его мнению, Россия на эти ценности "напала". "Я надеюсь, что EBU будет действовать здесь в соответствии со своими ценностями", — сказал Вилен.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
https://ria.ru/20220216/pash-1773167158.html
https://ria.ru/20220203/eurovision-1770820999.html
россия
италия
финляндия
украина
швеция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769458077_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_62958cf9401a86194c25f748871faa65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, италия, финляндия, украина, евровидение-2022, швеция
16:58 25.02.2022 (обновлено: 16:59 25.02.2022)
 
В Финляндии предложили отстранить Россию от "Евровидения"

Финский вещатель YLE потребовал отстранить Россию от "Евровидения" из-за Украины

© EurovisionЛоготип Евровидения – 2022
Логотип Евровидения – 2022
© Eurovision
Логотип Евровидения – 2022
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Финляндия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение", если в нем примет участие Россия, говорится в заявлении вещателя конкурса - общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
Аналогичное требование было выдвинуто в четверг в Швеции.
Алина Паш - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 17:19Шоубиз
Украинская певица Алина Паш сняла свою кандидатуру с Евровидения
"YLE не отправит участника на "Евровидение", если Россия примет участие в конкурсе. YLE призывает Европейский вещательный союз (EBU) полностью исключить Россию из участия в "Евровидении" в Турине, Италия, в мае", - говорится в сообщении.
По словам директора отдела креативного контента и медиа YLE Вилле Вилена, корпорация "всегда защищает западную демократию, верховенство закона, свободу слова и человеческое достоинство", и, по его мнению, Россия на эти ценности "напала". "Я надеюсь, что EBU будет действовать здесь в соответствии со своими ценностями", — сказал Вилен.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Ведущие Евровидения - 2022 певец Мika, певица Лаура Паузини и телеведущий Алессандро Каттелан - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 11:57Культура
Объявлены ведущие Евровидения
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
В миреРоссияВладимир ПутинИталияФинляндияУкраинаЕвровидение-2022Швеция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала