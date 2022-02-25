16:58 25.02.2022 (обновлено: 16:59 25.02.2022)
В Финляндии предложили отстранить Россию от "Евровидения"
Финский вещатель YLE потребовал отстранить Россию от "Евровидения" из-за Украины
Логотип Евровидения – 2022
ХЕЛЬСИНКИ, 25 фев - РИА Новости. Финляндия не будет участвовать в музыкальном конкурсе "Евровидение", если в нем примет участие Россия, говорится в заявлении вещателя конкурса - общественной телерадиовещательной корпорации YLE.
Аналогичное требование было выдвинуто в четверг в Швеции.
По словам директора отдела креативного контента и медиа YLE Вилле Вилена, корпорация "всегда защищает западную демократию, верховенство закона, свободу слова и человеческое достоинство", и, по его мнению, Россия на эти ценности "напала". "Я надеюсь, что EBU будет действовать здесь в соответствии со своими ценностями", — сказал Вилен.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
3 февраля, 11:57КультураОбъявлены ведущие Евровидения
Опубликовано: Владимир Лаврентьев