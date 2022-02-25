https://ria.ru/20220225/evropa-1775082174.html
АТОР: говорить о будущем поездок в Европу для россиян преждевременно
АТОР: говорить о будущем поездок в Европу для россиян преждевременно - РИА Новости, 25.02.2022
АТОР: говорить о будущем поездок в Европу для россиян преждевременно
Ассоциация туроператоров России считает, что, пока не озвучен полный пакет санкций против РФ, преждевременно говорить о том, какое будущее ждет поездки россиян... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:03
2022-02-25T18:03
2022-02-25T18:03
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России считает, что, пока не озвучен полный пакет санкций против РФ, преждевременно говорить о том, какое будущее ждет поездки россиян в Европу, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Еще не все пакеты санкций озвучены. У нас пока нет ясной картины, будет ли по факту недоступна Европа из-за событий на Украине", — сказала она."На сегодняшний день уже две страны прекратили выдачу виз — Чехия и Латвия, но есть и хорошие новости — открыта с 1 марта Италия, идет смягчение ковидных ограничений, и мы рекомендуем ориентироваться на это", — продолжила она.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
https://ria.ru/20220225/tury-1775045583.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, санкции, новости - туризм, туризм, виза, туристы, чехия, латвия, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе
АТОР: говорить о будущем поездок в Европу для россиян преждевременно
АТОР: будущее поездок в Европу для россиян станет известно, когда озвучат все санкции
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России считает, что, пока не озвучен полный пакет санкций против РФ, преждевременно говорить о том, какое будущее ждет поездки россиян в Европу, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
"Еще не все пакеты санкций озвучены. У нас пока нет ясной картины, будет ли по факту недоступна Европа из-за событий на Украине", — сказала она.
"На сегодняшний день уже две страны прекратили выдачу виз — Чехия и Латвия, но есть и хорошие новости — открыта с 1 марта Италия, идет смягчение ковидных ограничений, и мы рекомендуем ориентироваться на это", — продолжила она.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Опубликовано: Ольга Кабанова