https://ria.ru/20220225/evropa-1775082174.html

АТОР: говорить о будущем поездок в Европу для россиян преждевременно

АТОР: говорить о будущем поездок в Европу для россиян преждевременно - РИА Новости, 25.02.2022

АТОР: говорить о будущем поездок в Европу для россиян преждевременно

Ассоциация туроператоров России считает, что, пока не озвучен полный пакет санкций против РФ, преждевременно говорить о том, какое будущее ждет поездки россиян... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:03

2022-02-25T18:03

2022-02-25T18:03

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туризм

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Ассоциация туроператоров России считает, что, пока не озвучен полный пакет санкций против РФ, преждевременно говорить о том, какое будущее ждет поездки россиян в Европу, заявила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе."Еще не все пакеты санкций озвучены. У нас пока нет ясной картины, будет ли по факту недоступна Европа из-за событий на Украине", — сказала она."На сегодняшний день уже две страны прекратили выдачу виз — Чехия и Латвия, но есть и хорошие новости — открыта с 1 марта Италия, идет смягчение ковидных ограничений, и мы рекомендуем ориентироваться на это", — продолжила она.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.

https://ria.ru/20220225/tury-1775045583.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

россия, европа, санкции, новости - туризм, туризм, виза, туристы, чехия, латвия, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе