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В Россию прибыли более 120 тысяч человек из Донбасса, заявил Турчак

В Россию прибыли более 120 тысяч человек из Донбасса, заявил Турчак - РИА Новости, 25.02.2022

В Россию прибыли более 120 тысяч человек из Донбасса, заявил Турчак

На сегодняшней день через границу из Донбасса в РФ перешли более 120 тысяч человек, в 15 регионах развёрнуты пункты временного размещения, заявил секретарь... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:22

2022-02-25T10:22

2022-02-25T10:22

обострение ситуации в днр и лнр

россия

украина

донбасс

ситуация в днр и лнр

андрей турчак

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. На сегодняшней день через границу из Донбасса в РФ перешли более 120 тысяч человек, в 15 регионах развёрнуты пункты временного размещения, заявил секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак."На сегодняшний день через границу уже перешло более 120 тысяч человек. К помощи подключилась буквально все Россия, в 15 регионах развёрнуты пункты временного размещения", - сказал Турчак на селекторе с региональными отделениями.По его словам, более половины из них - дети.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, андрей турчак