https://ria.ru/20220225/elektroenergiya-1774931529.html

Как сэкономить на электричестве и продать его с выгодой

Россиянам назвали способ сэкономить на электроэнергии - РИА Новости, 25.02.2022

Как сэкономить на электричестве и продать его с выгодой

Россияне могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Такой совет в беседе с порталом Ura.ru дал первый... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T02:06

2022-02-25T02:06

2022-02-25T02:06

общество

жкх

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153017/21/1530172193_0:203:3888:2390_1920x0_80_0_0_43b02292f44630014ac96bfa6a309c6d.jpg

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Такой совет в беседе с порталом Ura.ru дал первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских.Излишки электроэнергии, отметил Ананских, реализуются за небольшие деньги, но все равно окупаются.Ранее стало известно, что у россиян есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг. В случае, если доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе, она имеет право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ.Граждане также не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если, например, живут в муниципальном жилье или в ряде других случаев.

https://ria.ru/20210806/zhkkh-1744599576.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Павел Стуков

Павел Стуков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Павел Стуков

общество, жкх, россия