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Как сэкономить на электричестве и продать его с выгодой
Россиянам назвали способ сэкономить на электроэнергии - РИА Новости, 25.02.2022
Как сэкономить на электричестве и продать его с выгодой
Россияне могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Такой совет в беседе с порталом Ura.ru дал первый... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T02:06
2022-02-25T02:06
общество
жкх
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Такой совет в беседе с порталом Ura.ru дал первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских.Излишки электроэнергии, отметил Ананских, реализуются за небольшие деньги, но все равно окупаются.Ранее стало известно, что у россиян есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг. В случае, если доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе, она имеет право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ.Граждане также не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если, например, живут в муниципальном жилье или в ряде других случаев.
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Павел Стуков
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общество, жкх, россия
02:06 25.02.2022
 
Россиянам назвали способ сэкономить на электроэнергии

Депутат Ананских посоветовал устанавливать солнечные панели для экономии на электроэнергии

CC0 / ehendel / Лампочка
Лампочка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
CC0 / ehendel /
Лампочка
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Такой совет в беседе с порталом Ura.ru дал первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
"Каждое домохозяйство вправе поставить себе солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих личных целях. Более того, избыток можно продавать в общую сеть", - заявил парламентарий.
Излишки электроэнергии, отметил Ананских, реализуются за небольшие деньги, но все равно окупаются.
Ранее стало известно, что у россиян есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг. В случае, если доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе, она имеет право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ.
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Граждане также не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если, например, живут в муниципальном жилье или в ряде других случаев.
Опубликовано: Павел Стуков
 
ОбществоЖКХРоссия
 
 
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