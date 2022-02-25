Как сэкономить на электричестве и продать его с выгодой

Россиянам назвали способ сэкономить на электроэнергии
Депутат Ананских посоветовал устанавливать солнечные панели для экономии на электроэнергии
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россияне могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Такой совет в беседе с порталом Ura.ru дал первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских.
"Каждое домохозяйство вправе поставить себе солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих личных целях. Более того, избыток можно продавать в общую сеть", - заявил парламентарий.
Излишки электроэнергии, отметил Ананских, реализуются за небольшие деньги, но все равно окупаются.
Ранее стало известно, что у россиян есть возможность получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг. В случае, если доход семьи ниже прожиточного минимума в регионе, она имеет право на получение субсидии на оплату услуг ЖКХ.
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Граждане также не должны оплачивать взносы на капитальный ремонт, если, например, живут в муниципальном жилье или в ряде других случаев.
Опубликовано: Павел Стуков