Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220225/ekonomika-1775022107.html
Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР
Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР - РИА Новости, 25.02.2022
Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР
Санкционное давление на Россию усилится, но экономика страны сейчас на порядок более устойчива, чем в 2014 году, заявили в Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:06
2022-02-25T14:36
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156225/75/1562257528_0:410:2910:2047_1920x0_80_0_0_f90b9147e68f4372ff5b7bbffba923fe.jpg
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Санкционное давление на Россию усилится, но экономика страны сейчас на порядок более устойчива, чем в 2014 году, заявили в Минэкономразвития РФ."Сегодня наша экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году. Это признают различные международные финансовые институты. Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы" - говорится в комментарии министерства.В ведомстве отметили, что Россия живет в условиях санкций давно, адаптировалась к ним и нашла эффективные ответные решения, "которые одновременно помогли укрепить свою экономику"."Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. Риторика некоторых иностранных коллег была такова, что мы уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям", - добавили в Минэкономразвития.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
https://ria.ru/20220225/tekhnologii-1775035095.html
https://ria.ru/20220225/ekonomika-1774976610.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156225/75/1562257528_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_12379c9f9289f3191471bf5ff6b15133.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
13:06 25.02.2022 (обновлено: 14:36 25.02.2022)
 
Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР

Минэкономразвития: Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкПрохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации
Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Прохожий у здания министерства экономического развития Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Санкционное давление на Россию усилится, но экономика страны сейчас на порядок более устойчива, чем в 2014 году, заявили в Минэкономразвития РФ.
"Сегодня наша экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году. Это признают различные международные финансовые институты. Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы" - говорится в комментарии министерства.
В ведомстве отметили, что Россия живет в условиях санкций давно, адаптировалась к ним и нашла эффективные ответные решения, "которые одновременно помогли укрепить свою экономику".
"Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. Риторика некоторых иностранных коллег была такова, что мы уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям", - добавили в Минэкономразвития.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 13:37Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Проблемы от санкций в высокотехнологических отраслях решаемы, заявил Песков
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".
Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:48Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин рассказал о восстановлении экономики в Донецкой области
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала