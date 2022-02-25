https://ria.ru/20220225/ekonomika-1775022107.html

Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР

Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР - РИА Новости, 25.02.2022

Российская экономика на порядок устойчивее, чем в 2014 году, заявило МЭР

Санкционное давление на Россию усилится, но экономика страны сейчас на порядок более устойчива, чем в 2014 году, заявили в Минэкономразвития РФ. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:06

2022-02-25T13:06

2022-02-25T14:36

экономика

россия

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Санкционное давление на Россию усилится, но экономика страны сейчас на порядок более устойчива, чем в 2014 году, заявили в Минэкономразвития РФ."Сегодня наша экономика на порядок более устойчива, чем в 2014 году. Это признают различные международные финансовые институты. Дополнительную стабильность российской экономике придает устойчивая конструкция макроэкономической политики, следствием которой являются в том числе низкий уровень государственного долга и международные резервы" - говорится в комментарии министерства.В ведомстве отметили, что Россия живет в условиях санкций давно, адаптировалась к ним и нашла эффективные ответные решения, "которые одновременно помогли укрепить свою экономику"."Мы понимаем, что санкционное давление, с которым мы столкнулись, начиная с 2014 года, сейчас усилится. Риторика некоторых иностранных коллег была такова, что мы уже давно стали готовиться к потенциальным новым санкциям", - добавили в Минэкономразвития.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота".Также в США и ЕС периодически звучат заявления, что одним из вариантов санкций может стать отключение России от международной системы межбанковских переводов SWIFT, однако единства в этом вопросе на Западе нет. Не вводилось и ограничений на экспорт российских энергоносителей.Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока неизвестны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.

https://ria.ru/20220225/tekhnologii-1775035095.html

https://ria.ru/20220225/ekonomika-1774976610.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия