https://ria.ru/20220225/dzhonson-1775172347.html

Британия поддержит любую просьбу главкома НАТО в Европе, заявил Джонсон

Британия поддержит любую просьбу главкома НАТО в Европе, заявил Джонсон - РИА Новости, 25.02.2022

Британия поддержит любую просьбу главкома НАТО в Европе, заявил Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова к любой просьбе верховного главнокомандующего НАТО в Европе о военной поддержке,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T21:36

2022-02-25T21:36

2022-02-25T21:38

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ЛОНДОН, 25 фев – РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания готова к любой просьбе верховного главнокомандующего НАТО в Европе о военной поддержке, говорится в сообщении Даунинг-стрит по итогам разговора премьера с лидерами стран НАТО."Премьер-министр изложил детали нового предложения Великобритании НАТО на восточном фланге. Великобритания готова к любой дальнейшей просьбе верховного главнокомандующего НАТО в Европе о дальнейшей военной поддержке НАТО со стороны Вооруженных сил Великобритании, сказал он. НАТО должно иметь первостепенное значение в будущем европейской безопасности, и жизненно важно, чтобы оно было укреплено сейчас, добавил премьер-министр", - отмечается в сообщении.Ранее Британия и НАТО согласовали предложение Лондона, которое включает удвоение численности британских войск в Эстонии в поддержку расширенного передового присутствия НАТО, развертывание большего количества самолетов Королевских ВВС для создания эскадрильи в Южной Европе и отправку корабля Королевского флота Trent и эсминца типа 45 в Восточное Средиземноморье.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/swift-1775166752.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, лондон, донбасс, нато, великобритания, борис джонсон