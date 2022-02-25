14:39 25.02.2022 (обновлено: 17:16 25.02.2022)
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
В Петровском районе Донецка женщина погибла при обстреле ВСУ
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. От обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина, сообщило представительство ДНР в СЦКК.
"По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка по адресу: улица Безлесная, 13, <…> погибла мирная жительница 1968 года рождения", — говорится в телеграм-публикации.
Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов.
Опубликовано: Варвара Скокшина