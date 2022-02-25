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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donetsk-1775058574.html
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ
От обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:39
2022-02-25T17:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
днр
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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. От обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
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в мире, ситуация в днр и лнр, днр
14:39 25.02.2022 (обновлено: 17:16 25.02.2022)
 
В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

В Петровском районе Донецка женщина погибла при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. От обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина, сообщило представительство ДНР в СЦКК.

"По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ Петровского района г. Донецка по адресу: улица Безлесная, 13, <…> погибла мирная жительница 1968 года рождения", — говорится в телеграм-публикации.

Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Донецк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 14:33
ВСУ обстреляли окраину Донецка минами, сообщили в ДНР
Опубликовано: Варвара Скокшина
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРДНР
 
 
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