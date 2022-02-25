https://ria.ru/20220225/donetsk-1775058574.html

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 25.02.2022

В Донецке женщина погибла при обстреле со стороны ВСУ

От обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина, сообщило представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:39

2022-02-25T14:39

2022-02-25T17:16

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости. От обстрела украинскими войсками Петровского района Донецка погибла женщина, сообщило представительство ДНР в СЦКК.Накануне Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины, только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/donetsk-1775057084.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, ситуация в днр и лнр, днр