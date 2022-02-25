https://ria.ru/20220225/donetsk-1775031445.html

При обстреле Донецка из РСЗО "Град" пострадали мирные жители

При обстреле Донецка из РСЗО "Град" пострадали мирные жители - РИА Новости, 25.02.2022

При обстреле Донецка из РСЗО "Град" пострадали мирные жители

Мирные жители пострадали из-за обстрела со стороны украинский войск Куйбышевского района Донецка из реактивных систем "Град", сообщил глава администрации города РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:30

2022-02-25T13:30

2022-02-25T13:48

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Мирные жители пострадали из-за обстрела со стороны украинский войск Куйбышевского района Донецка из реактивных систем "Град", сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин."Донецк снова под огнем украинских карателей. В результате обстрела из реактивных систем залпового огня "Град" в центре Куйбышевского района ранены мирные жители", - написал Кулемзин в Telegram.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинские войска не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, днр, владимир путин, россия, донбасс, украина