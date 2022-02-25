https://ria.ru/20220225/donetsk-1774977904.html

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ поврежден Дом ребенка

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ поврежден Дом ребенка - РИА Новости, 25.02.2022

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ поврежден Дом ребенка

Специализированный дом ребенка в Донецке поврежден в результате обстрела украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:54

2022-02-25T10:54

2022-02-25T11:20

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

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донецк (донецкая область)

украина

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Специализированный дом ребенка в Донецке поврежден в результате обстрела украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрелов со стороны ВФУ в Донецке повреждения получил городской специализированный дом ребенка по адресу улица Засядько, 10, на территории учреждения зафиксирована воронка", - отмечается в сообщении. От обстрелов пострадали несколько жилых домов по той же улице.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774965828.html

https://ria.ru/20220225/uchitelya-1774971635.html

россия

донецк (донецкая область)

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), украина, ситуация в днр и лнр