10:54 25.02.2022 (обновлено: 11:20 25.02.2022)
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ поврежден Дом ребенка
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ поврежден специализированный Дом ребенка
© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Специализированный дом ребенка в Донецке поврежден в результате обстрела украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрелов со стороны ВФУ в Донецке повреждения получил городской специализированный дом ребенка по адресу улица Засядько, 10, на территории учреждения зафиксирована воронка", - отмечается в сообщении. От обстрелов пострадали несколько жилых домов по той же улице.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова