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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donetsk-1774977904.html
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ поврежден Дом ребенка
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ поврежден Дом ребенка - РИА Новости, 25.02.2022
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ поврежден Дом ребенка
Специализированный дом ребенка в Донецке поврежден в результате обстрела украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:54
2022-02-25T11:20
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
донецк (донецкая область)
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Специализированный дом ребенка в Донецке поврежден в результате обстрела украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате обстрелов со стороны ВФУ в Донецке повреждения получил городской специализированный дом ребенка по адресу улица Засядько, 10, на территории учреждения зафиксирована воронка", - отмечается в сообщении. От обстрелов пострадали несколько жилых домов по той же улице.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/gorlovka-1774965828.html
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Дарья Буймова
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в мире, владимир путин, россия, донецк (донецкая область), украина, ситуация в днр и лнр
10:54 25.02.2022 (обновлено: 11:20 25.02.2022)
 
В Донецке при обстреле со стороны ВСУ поврежден Дом ребенка

В Донецке при обстреле со стороны ВСУ поврежден специализированный Дом ребенка

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкДом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. Специализированный дом ребенка в Донецке поврежден в результате обстрела украинских военных, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"В результате обстрелов со стороны ВФУ в Донецке повреждения получил городской специализированный дом ребенка по адресу улица Засядько, 10, на территории учреждения зафиксирована воронка", - отмечается в сообщении. От обстрелов пострадали несколько жилых домов по той же улице.
Разрушенная крыша завода по ремонту горно шахтного оборудования ЗАО НПП Спецуглемаш в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
При обстреле Горловки со стороны ВСУ был ранен мирный житель, заявили в ДНР
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание школы в Горловке после обстрела. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияДонецк (Донецкая область)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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