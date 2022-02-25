17:50 25.02.2022 (обновлено: 19:16 25.02.2022)
В луганские больницы поступили раненые украинские солдаты, сложившие оружие
В луганские больницы поступили раненые украинские солдаты, сложившие оружие
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Первые украинские военные, добровольно сложившие оружие, доставлены в больницы Луганска, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"Это первые пациенты, которые поступили. Это раненые, которые требуют нашей медицинской помощи, требуют нашего вмешательства", - рассказала Пащенко журналистам.
В частности, у двоих из них - легкая степень тяжести. У одного ранения правого коленного сустава, у второго ранение правой руки.
"Третий пациент - состояние тяжелое, сейчас будет проведена ревизия, насколько ранение серьёзное для жизни, для прогнозов. Сейчас медики ЛНР оказывают посильную помощь тем людям, которые на нас направляли своё оружие. Тем не менее наш долг медицинский - спасти их жизни, потому что нет ничего дороже, чем жизнь человека", - резюмировала она.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Дарья Буймова