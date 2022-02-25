https://ria.ru/20220225/donbass-1775122568.html

В луганские больницы поступили раненые украинские солдаты, сложившие оружие

В луганские больницы поступили раненые украинские солдаты, сложившие оружие - РИА Новости, 25.02.2022

В луганские больницы поступили раненые украинские солдаты, сложившие оружие

Первые украинские военные, добровольно сложившие оружие, доставлены в больницы Луганска, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:50

2022-02-25T17:50

2022-02-25T19:16

обострение ситуации в днр и лнр

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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Первые украинские военные, добровольно сложившие оружие, доставлены в больницы Луганска, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Это первые пациенты, которые поступили. Это раненые, которые требуют нашей медицинской помощи, требуют нашего вмешательства", - рассказала Пащенко журналистам.В частности, у двоих из них - легкая степень тяжести. У одного ранения правого коленного сустава, у второго ранение правой руки.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://radiosputnik.ria.ru/20220225/voennye-1774999184.html

https://ria.ru/20220224/lnr-1774848449.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Раненых украинских солдат, сложивших оружие в Донбассе, доставляют в больницы Луганска Раненых украинских солдат, сложивших оружие в Донбассе, доставляют в больницы Луганска 2022-02-25T17:50 true PT0M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс