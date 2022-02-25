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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1775122568.html
В луганские больницы поступили раненые украинские солдаты, сложившие оружие
В луганские больницы поступили раненые украинские солдаты, сложившие оружие - РИА Новости, 25.02.2022
В луганские больницы поступили раненые украинские солдаты, сложившие оружие
Первые украинские военные, добровольно сложившие оружие, доставлены в больницы Луганска, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:50
2022-02-25T19:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Первые украинские военные, добровольно сложившие оружие, доставлены в больницы Луганска, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко."Это первые пациенты, которые поступили. Это раненые, которые требуют нашей медицинской помощи, требуют нашего вмешательства", - рассказала Пащенко журналистам.В частности, у двоих из них - легкая степень тяжести. У одного ранения правого коленного сустава, у второго ранение правой руки.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20220225/voennye-1774999184.html
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Дарья Буймова
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Раненых украинских солдат, сложивших оружие в Донбассе, доставляют в больницы Луганска
Раненых украинских солдат, сложивших оружие в Донбассе, доставляют в больницы Луганска
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
17:50 25.02.2022 (обновлено: 19:16 25.02.2022)
 
В луганские больницы поступили раненые украинские солдаты, сложившие оружие

В луганские больницы поступили раненые украинские солдаты, сложившие оружие

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 фев - РИА Новости. Первые украинские военные, добровольно сложившие оружие, доставлены в больницы Луганска, сообщила журналистам министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"Это первые пациенты, которые поступили. Это раненые, которые требуют нашей медицинской помощи, требуют нашего вмешательства", - рассказала Пащенко журналистам.
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 11:59В мире
Стало известно, сколько украинских военных сложили оружие
В частности, у двоих из них - легкая степень тяжести. У одного ранения правого коленного сустава, у второго ранение правой руки.
"Третий пациент - состояние тяжелое, сейчас будет проведена ревизия, насколько ранение серьёзное для жизни, для прогнозов. Сейчас медики ЛНР оказывают посильную помощь тем людям, которые на нас направляли своё оружие. Тем не менее наш долг медицинский - спасти их жизни, потому что нет ничего дороже, чем жизнь человека", - резюмировала она.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военные в Луганской области - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 18:29Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Луганске гарантировали гуманное отношение к сложившим оружие солдатам ВСУ
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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