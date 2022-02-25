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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1775102367.html
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.02.2022
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР
Жительница Макеевки Наталья Матвеенко, эвакуированная в Нижний Новгород с пожилой мамой и 12-летней дочерью, заявила, что благодарна президенту России за помощь РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:44
2022-02-25T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Жительница Макеевки Наталья Матвеенко, эвакуированная в Нижний Новгород с пожилой мамой и 12-летней дочерью, заявила, что благодарна президенту России за помощь Донбассу и признание ДНР и ЛНР."Мы очень рады, мы давно этого ждали. Потому что от Украины постоянно бомбежки и все... А мы давно ждали, пока Владимир Владимирович нас примет", - рассказала она РИА Новости.Она заявила, что "никому не хотелась эта война", но, видимо, другого выхода не оставалось."У всех есть семьи, родители, дети... Главное, чтобы дети наши спокойно спали и не дергались по ночам", - сказала женщина. По ее словам, большая часть детства ее дочери Кати прошла под обстрелами, от которых они прятались в погребах.Наталья добавила, что уже подала документы на получение российского паспорта.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
16:44 25.02.2022
 
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР

Эвакуированная жительница Донбасса поблагодарила Путина за признание ЛНР и ДНР

© РИА Новости / Анастасия Макарычева / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС России сопровождает жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород
Сотрудник МЧС России сопровождает жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
Перейти в фотобанк
Сотрудник МЧС России сопровождает жителей Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на железнодорожный вокзал в Нижний Новгород
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Жительница Макеевки Наталья Матвеенко, эвакуированная в Нижний Новгород с пожилой мамой и 12-летней дочерью, заявила, что благодарна президенту России за помощь Донбассу и признание ДНР и ЛНР.
"Мы очень рады, мы давно этого ждали. Потому что от Украины постоянно бомбежки и все... А мы давно ждали, пока Владимир Владимирович нас примет", - рассказала она РИА Новости.
Сотрудник МЧС РФ помогает нести вещи эвакуированным жителям ДНР и ЛНР, прибывшим Белгород - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:58Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Ростовскую область с 18 февраля въехали 115,5 тысячи беженцев из Донбасса
Она заявила, что "никому не хотелась эта война", но, видимо, другого выхода не оставалось.
"У всех есть семьи, родители, дети... Главное, чтобы дети наши спокойно спали и не дергались по ночам", - сказала женщина. По ее словам, большая часть детства ее дочери Кати прошла под обстрелами, от которых они прятались в погребах.
Наталья добавила, что уже подала документы на получение российского паспорта.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Эвакуированные жители ДНР и ЛНР, прибывшие в Белгород - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Беженцам из Донбасса в Самарской области помогут с трудоустройством
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Здание Синодальной резиденции Патриарха Московского и Всея Руси в Свято-Даниловом монастыре в Москве - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 20:05Религия
РПЦ передала 1 миллион рублей на помощь беженцам из Донбасса
Опубликовано: Станислав Ванд
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаРоссияЛуганская Народная РеспубликаПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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