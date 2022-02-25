https://ria.ru/20220225/donbass-1775102367.html

Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР

Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.02.2022

Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР

Жительница Макеевки Наталья Матвеенко, эвакуированная в Нижний Новгород с пожилой мамой и 12-летней дочерью, заявила, что благодарна президенту России за помощь РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:44

2022-02-25T16:44

2022-02-25T16:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

признание днр и лнр в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Жительница Макеевки Наталья Матвеенко, эвакуированная в Нижний Новгород с пожилой мамой и 12-летней дочерью, заявила, что благодарна президенту России за помощь Донбассу и признание ДНР и ЛНР."Мы очень рады, мы давно этого ждали. Потому что от Украины постоянно бомбежки и все... А мы давно ждали, пока Владимир Владимирович нас примет", - рассказала она РИА Новости.Она заявила, что "никому не хотелась эта война", но, видимо, другого выхода не оставалось."У всех есть семьи, родители, дети... Главное, чтобы дети наши спокойно спали и не дергались по ночам", - сказала женщина. По ее словам, большая часть детства ее дочери Кати прошла под обстрелами, от которых они прятались в погребах.Наталья добавила, что уже подала документы на получение российского паспорта.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775085713.html

https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775009877.html

https://ria.ru/20220224/rpts-1774874827.html

донецкая народная республика

россия

луганская народная республика

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии