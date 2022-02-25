https://ria.ru/20220225/donbass-1775102367.html
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР - РИА Новости, 25.02.2022
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР
Жительница Макеевки Наталья Матвеенко, эвакуированная в Нижний Новгород с пожилой мамой и 12-летней дочерью, заявила, что благодарна президенту России за помощь РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:44
2022-02-25T16:44
2022-02-25T16:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
россия
луганская народная республика
признание днр и лнр в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Жительница Макеевки Наталья Матвеенко, эвакуированная в Нижний Новгород с пожилой мамой и 12-летней дочерью, заявила, что благодарна президенту России за помощь Донбассу и признание ДНР и ЛНР."Мы очень рады, мы давно этого ждали. Потому что от Украины постоянно бомбежки и все... А мы давно ждали, пока Владимир Владимирович нас примет", - рассказала она РИА Новости.Она заявила, что "никому не хотелась эта война", но, видимо, другого выхода не оставалось."У всех есть семьи, родители, дети... Главное, чтобы дети наши спокойно спали и не дергались по ночам", - сказала женщина. По ее словам, большая часть детства ее дочери Кати прошла под обстрелами, от которых они прятались в погребах.Наталья добавила, что уже подала документы на получение российского паспорта.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775085713.html
https://ria.ru/20220225/bezhentsy-1775009877.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, россия, луганская народная республика, признание днр и лнр в россии
Беженка из Донбасса поблагодарила Путина за признание ДНР и ЛНР
Эвакуированная жительница Донбасса поблагодарила Путина за признание ЛНР и ДНР
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 фев - РИА Новости. Жительница Макеевки Наталья Матвеенко, эвакуированная в Нижний Новгород с пожилой мамой и 12-летней дочерью, заявила, что благодарна президенту России за помощь Донбассу и признание ДНР и ЛНР.
"Мы очень рады, мы давно этого ждали. Потому что от Украины постоянно бомбежки и все... А мы давно ждали, пока Владимир Владимирович нас примет", - рассказала она РИА Новости.
Она заявила, что "никому не хотелась эта война", но, видимо, другого выхода не оставалось.
"У всех есть семьи, родители, дети... Главное, чтобы дети наши спокойно спали и не дергались по ночам", - сказала женщина. По ее словам, большая часть детства ее дочери Кати прошла под обстрелами, от которых они прятались в погребах.
Наталья добавила, что уже подала документы на получение российского паспорта.
В последние недели ситуация в Донбассе
обострилась: Киев
сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР
и ЛНР
, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины
ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России
с просьбой признать их независимость.
Президент РФ Владимир Путин
21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Утром в четверг президент РФ объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи".
Опубликовано: Станислав Ванд