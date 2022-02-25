Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1775102180.html
Европейские СМИ молчат об убийстве жителей Донбасса, заявил журналист Неан
Европейские СМИ молчат об убийстве жителей Донбасса, заявил журналист Неан - РИА Новости, 25.02.2022
Европейские СМИ молчат об убийстве жителей Донбасса, заявил журналист Неан
Европейские телеканалы молчат об убийстве мирных жителей Донбасса, сообщила РИА Новости журналист "Донбасс Инсайдер" Кристель Неан, также публикующая свои... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:44
2022-02-25T17:38
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
украина
россия
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775116595_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_e90b257ede962e8bb8d35e0312e1f153.jpg
ГОРЛОВКА (ДНР), 25 фев – РИА Новости. Европейские телеканалы молчат об убийстве мирных жителей Донбасса, сообщила РИА Новости журналист "Донбасс Инсайдер" Кристель Неан, также публикующая свои материалы на сайте Reseaux International.По ее словам, европейские центральные каналы не берут ее репортажи из Донбасса, потому что она всегда спрашивает у местных жителей, кто их обстреливает и откуда прилетел очередной снаряд."Конечно, эти каналы не хотят говорить, что это украинская армия, которая обстреливает мирных жителей. Они не хотят знать об этом, и они не хотят публиковать это", - сказала журналистка, работающая в Донбассе и ранее внесенная в список скандально известного украинского сайта "Миротворец".Отвечая на вопрос, есть ли цензура на европейских каналах, Неан ответила: "Конечно, конечно".Неан считает, что у западных СМИ "сейчас истерика по поводу вторжения России на Украину". "Но все те восемь лет войны здесь, где была их истерика по поводу всех этих мирных жителей, которые погибли, как сегодня? Где они были? Они молчали восемь лет. Сейчас, когда Украина под обстрелом, - это скандал. Это не было скандалом, когда это были мирные жители Донбасса. Это не скандал, когда учительницы погибли в школе под обстрелом украинской армии. Здесь позиций нет, оружия нет, солдат нет, это школа. Эта школа была здесь до войны. Они знают, что они обстреливают. И слава богу, что не было детей. Если бы дети были здесь сегодня, что это было бы? И генсек ООН, который говорит, что это не геноцид. Но, что это, скажите мне? Просто в шоке", - сказала Неан.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/mir-1775096146.html
https://ria.ru/20220225/donbass-1775098178.html
донецкая народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Неан: "Каналы не хотят говорить, что это украинская армия обстреливает мирных жителей"
Европейские каналы не берут материалы о преступлениях украинских войск, предпочитая молчать об убийстве мирных жителей Донбасса, сказала РИА Новости Кристель Неан – журналистка из Франции, работающая в регионе и внесенная в скандально известный украинский список "Миротворец" Каналы не хотят говорить, что это украинская армия обстреливает мирных жителей. Они не хотят знать об этом, и они не хотят публиковать это"
2022-02-25T16:44
true
PT0M30S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775116595_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_865c0e952a7ea58280c8200c4bc3f0a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, оон
16:44 25.02.2022 (обновлено: 17:38 25.02.2022)
 
Европейские СМИ молчат об убийстве жителей Донбасса, заявил журналист Неан

Журналист Неан заявил, что европейские СМИ молчат об убийстве мирных жителей Донбасса

Читать ria.ru в
ГОРЛОВКА (ДНР), 25 фев – РИА Новости. Европейские телеканалы молчат об убийстве мирных жителей Донбасса, сообщила РИА Новости журналист "Донбасс Инсайдер" Кристель Неан, также публикующая свои материалы на сайте Reseaux International.
По ее словам, европейские центральные каналы не берут ее репортажи из Донбасса, потому что она всегда спрашивает у местных жителей, кто их обстреливает и откуда прилетел очередной снаряд.
Донецк - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:27
Беженка из Донбасса ждет мира от спецоперации России на Украине
"Конечно, эти каналы не хотят говорить, что это украинская армия, которая обстреливает мирных жителей. Они не хотят знать об этом, и они не хотят публиковать это", - сказала журналистка, работающая в Донбассе и ранее внесенная в список скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Отвечая на вопрос, есть ли цензура на европейских каналах, Неан ответила: "Конечно, конечно".
"Все эти МИД Франции, Германии, что они сделали, чтобы Украина соблюдала минские соглашения? Ничего!" - подчеркнула она.
Неан считает, что у западных СМИ "сейчас истерика по поводу вторжения России на Украину". "Но все те восемь лет войны здесь, где была их истерика по поводу всех этих мирных жителей, которые погибли, как сегодня? Где они были? Они молчали восемь лет. Сейчас, когда Украина под обстрелом, - это скандал. Это не было скандалом, когда это были мирные жители Донбасса. Это не скандал, когда учительницы погибли в школе под обстрелом украинской армии. Здесь позиций нет, оружия нет, солдат нет, это школа. Эта школа была здесь до войны. Они знают, что они обстреливают. И слава богу, что не было детей. Если бы дети были здесь сегодня, что это было бы? И генсек ООН, который говорит, что это не геноцид. Но, что это, скажите мне? Просто в шоке", - сказала Неан.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 16:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР за весь период украинской агрессии погибли 5059 человек
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаУкраинаРоссияООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала