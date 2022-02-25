https://ria.ru/20220225/donbass-1775102180.html

Европейские СМИ молчат об убийстве жителей Донбасса, заявил журналист Неан

Европейские СМИ молчат об убийстве жителей Донбасса, заявил журналист Неан - РИА Новости, 25.02.2022

Европейские СМИ молчат об убийстве жителей Донбасса, заявил журналист Неан

Европейские телеканалы молчат об убийстве мирных жителей Донбасса, сообщила РИА Новости журналист "Донбасс Инсайдер" Кристель Неан, также публикующая свои... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:44

2022-02-25T16:44

2022-02-25T17:38

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

донецкая народная республика

украина

россия

оон

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ГОРЛОВКА (ДНР), 25 фев – РИА Новости. Европейские телеканалы молчат об убийстве мирных жителей Донбасса, сообщила РИА Новости журналист "Донбасс Инсайдер" Кристель Неан, также публикующая свои материалы на сайте Reseaux International.По ее словам, европейские центральные каналы не берут ее репортажи из Донбасса, потому что она всегда спрашивает у местных жителей, кто их обстреливает и откуда прилетел очередной снаряд."Конечно, эти каналы не хотят говорить, что это украинская армия, которая обстреливает мирных жителей. Они не хотят знать об этом, и они не хотят публиковать это", - сказала журналистка, работающая в Донбассе и ранее внесенная в список скандально известного украинского сайта "Миротворец".Отвечая на вопрос, есть ли цензура на европейских каналах, Неан ответила: "Конечно, конечно".Неан считает, что у западных СМИ "сейчас истерика по поводу вторжения России на Украину". "Но все те восемь лет войны здесь, где была их истерика по поводу всех этих мирных жителей, которые погибли, как сегодня? Где они были? Они молчали восемь лет. Сейчас, когда Украина под обстрелом, - это скандал. Это не было скандалом, когда это были мирные жители Донбасса. Это не скандал, когда учительницы погибли в школе под обстрелом украинской армии. Здесь позиций нет, оружия нет, солдат нет, это школа. Эта школа была здесь до войны. Они знают, что они обстреливают. И слава богу, что не было детей. Если бы дети были здесь сегодня, что это было бы? И генсек ООН, который говорит, что это не геноцид. Но, что это, скажите мне? Просто в шоке", - сказала Неан.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/mir-1775096146.html

https://ria.ru/20220225/donbass-1775098178.html

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Неан: "Каналы не хотят говорить, что это украинская армия обстреливает мирных жителей" Европейские каналы не берут материалы о преступлениях украинских войск, предпочитая молчать об убийстве мирных жителей Донбасса, сказала РИА Новости Кристель Неан – журналистка из Франции, работающая в регионе и внесенная в скандально известный украинский список "Миротворец" Каналы не хотят говорить, что это украинская армия обстреливает мирных жителей. Они не хотят знать об этом, и они не хотят публиковать это" 2022-02-25T16:44 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, украина, россия, оон