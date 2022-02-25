https://ria.ru/20220225/donbass-1775098178.html

В ДНР за весь период украинской агрессии погибли 5059 человек

В ДНР за весь период украинской агрессии погибли 5059 человек - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР за весь период украинской агрессии погибли 5059 человек

По меньшей мере 5059 человек, в том числе 91 ребенок, погибли в результате боевых действий на территории республики за все время, свидетельствуют данные,... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:31

2022-02-25T16:31

2022-02-25T16:47

обострение ситуации в днр и лнр

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россия

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. По меньшей мере 5059 человек, в том числе 91 ребенок, погибли в результате боевых действий на территории республики за все время, свидетельствуют данные, опубликованные омбудсменом республики.Согласно данным омбудсмена, полная статистика приводится "за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины". В период с 18 по 25 февраля погибло девять военнослужащих и восемь мирных жителей, еще 45 военных и 21 гражданский пострадали.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/donbass-1775102367.html

https://ria.ru/20220225/dnr-1775096787.html

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луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия