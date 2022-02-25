https://ria.ru/20220225/donbass-1775089582.html

Россия передала Франции доказательства преступлений Киева в Донбассе

Россия передала Франции доказательства преступлений Киева в Донбассе - РИА Новости, 25.02.2022

Россия передала Франции доказательства преступлений Киева в Донбассе

Российский дипломаты направили МИД Франции доказательства преступлений против человечности и военных преступлений Киева в Донбассе, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:07

2022-02-25T16:07

2022-02-25T17:21

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ПАРИЖ, 25 фев — РИА Новости. Российский дипломаты направили МИД Франции доказательства преступлений против человечности и военных преступлений Киева в Донбассе, сообщили журналистам в пресс-службе дипмиссии."Посольство России в Париже передало в МИД Франции фотоматериалы, свидетельствующие о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Донбассе, ответственность за совершение которых лежит на руководстве Украины", — гласит заявление.Файлы также направили в крупнейшие СМИ и правозащитные организации.СК ранее заявил о наличии доказательств причастности к военным преступлениям с 2014 года в Донбассе бывших и нынешних военных чинов Украины.Сегодня в ДНР также опубликовали данные по количеству жертв боевых действий на территории республики: по статистике омбудсмена, "за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины" погибли 5059 человек. Операция Киева против самопровозглашенных республик длится с апреля 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Власти Украины в апреле 2014-го начали военную операцию против ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале того же года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Накануне президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. До этого Москва признала ДНР и ЛНР.Минобороны подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донбасс, в мире, ситуация в днр и лнр, украина, мид франции‎, россия, следственный комитет россии (ск рф), луганская народная республика, франция, оон