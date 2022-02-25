https://ria.ru/20220225/donbass-1775083504.html

ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час

ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час - РИА Новости, 25.02.2022

ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час

Украинские войска за менее чем час обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР, в том числе с использованием тяжелого вооружения, сообщает... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T15:52

2022-02-25T15:52

2022-02-25T15:52

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

авдеевка

донецк (донецкая область)

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска за менее чем час обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР, в том числе с использованием тяжелого вооружения, сообщает представительство республики в СЦКК.По его данным, обстрелы произошли по направлениям н.п. Марьинка – н.п. Александровка, н.п. Чермалык – н.п. Набережное, н.п. Славное – н.п. Еленовка, - н.п. Верхнеторецкое (северное) – н.п. Верхнеторецкое (южное), н.п. Авдеевка – Донецк.При обстреле использовались мины калибром 82 и 120 миллиметров, а также гранаты из АГС и СПГ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/obstrel-1775082785.html

авдеевка

донецк (донецкая область)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авдеевка, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр