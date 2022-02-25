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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1775083504.html
ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час
ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час
Украинские войска за менее чем час обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР, в том числе с использованием тяжелого вооружения, сообщает... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:52
2022-02-25T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
авдеевка
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска за менее чем час обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР, в том числе с использованием тяжелого вооружения, сообщает представительство республики в СЦКК.По его данным, обстрелы произошли по направлениям н.п. Марьинка – н.п. Александровка, н.п. Чермалык – н.п. Набережное, н.п. Славное – н.п. Еленовка, - н.п. Верхнеторецкое (северное) – н.п. Верхнеторецкое (южное), н.п. Авдеевка – Донецк.При обстреле использовались мины калибром 82 и 120 миллиметров, а также гранаты из АГС и СПГ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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авдеевка
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Дарья Буймова
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в мире, авдеевка, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
15:52 25.02.2022
 
ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час

В ДНР заявили, что украинская сторона пять раз обстреляла республику менее чем за час

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
Ремонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска за менее чем час обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР, в том числе с использованием тяжелого вооружения, сообщает представительство республики в СЦКК.
По его данным, обстрелы произошли по направлениям н.п. Марьинка – н.п. Александровка, н.п. Чермалык – н.п. Набережное, н.п. Славное – н.п. Еленовка, - н.п. Верхнеторецкое (северное) – н.п. Верхнеторецкое (южное), н.п. АвдеевкаДонецк.
При обстреле использовались мины калибром 82 и 120 миллиметров, а также гранаты из АГС и СПГ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Поврежденное в результате обстрела здание в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 15:50Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР сообщили об обстреле украинскими войсками двух населенных пунктов
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреАвдеевкаДонецк (Донецкая область)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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