https://ria.ru/20220225/donbass-1775083504.html
ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час
ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час
Украинские войска за менее чем час обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР, в том числе с использованием тяжелого вооружения, сообщает... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T15:52
2022-02-25T15:52
2022-02-25T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
авдеевка
донецк (донецкая область)
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинские войска за менее чем час обстреляли Донецк и еще четыре населенных пункта в ДНР, в том числе с использованием тяжелого вооружения, сообщает представительство республики в СЦКК.По его данным, обстрелы произошли по направлениям н.п. Марьинка – н.п. Александровка, н.п. Чермалык – н.п. Набережное, н.п. Славное – н.п. Еленовка, - н.п. Верхнеторецкое (северное) – н.п. Верхнеторецкое (южное), н.п. Авдеевка – Донецк.При обстреле использовались мины калибром 82 и 120 миллиметров, а также гранаты из АГС и СПГ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/obstrel-1775082785.html
авдеевка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, авдеевка, донецк (донецкая область), ситуация в днр и лнр
ВСУ пять раз обстреляли ДНР менее чем за час
В ДНР заявили, что украинская сторона пять раз обстреляла республику менее чем за час