https://ria.ru/20220225/donbass-1775033823.html
Песков рассказал, как Путин получает информацию об операции в Донбассе
Песков рассказал, как Путин получает информацию об операции в Донбассе - РИА Новости, 25.02.2022
Песков рассказал, как Путин получает информацию об операции в Донбассе
Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий получает всю информацию о специальной военной операции по демилитаризации Украины в режиме... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:35
2022-02-25T13:35
2022-02-25T13:35
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дмитрий песков
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий получает всю информацию о специальной военной операции по демилитаризации Украины в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу журналистам."Вы знаете, что Путин является верховным главнокомандующим. Как вы понимаете, верховный главнокомандующий в ходе выполнения специальных операций получает в режиме онлайн доклады от военных", - заявил Песков, отвечая на вопрос, на каком этапе руководство спецоперацией осуществляется верховным главнокомандующим.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, дмитрий песков
Песков рассказал, как Путин получает информацию об операции в Донбассе
Пресс-секретарь президента Песков: Путин получает информацию об операции в Донбассе онлайн
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин как верховный главнокомандующий получает всю информацию о специальной военной операции по демилитаризации Украины в режиме онлайн, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в пятницу журналистам.
"Вы знаете, что Путин является верховным главнокомандующим. Как вы понимаете, верховный главнокомандующий в ходе выполнения специальных операций получает в режиме онлайн доклады от военных", - заявил Песков, отвечая на вопрос, на каком этапе руководство спецоперацией осуществляется верховным главнокомандующим.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин
объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины
. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса
обратились к России
с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.