13:24 25.02.2022 (обновлено: 13:54 25.02.2022)
В Кремле прокомментировали задержания противников операции в Донбассе
Песков о задержаниях противников операции в Донбассе: люди могут иметь свою точку зрения
Башни Московского Кремля
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россияне могут иметь свою точку зрения по операции по демилитаризации Украины, но они не вправе устраивать незаконные акции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое, безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения. И с одной стороны мы должны лучше объяснять этим гражданам, это тоже абсолютно понятно. Второе, эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения", - сказал Песков, отвечая на вопросы о задержаниях участников антивоенных акций в городах России.
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"Есть одиночные пикеты, но такие, я бы не сказал, массовые, но с участием определенного количества лиц — они просто не разрешены по закону и поэтому в отношении них были приняты определенные меры", - добавил он.
По данным ГУМВД, накануне в Москве полиция задержала 600 участников несогласованной акции. Против девушки, бросившей коктейль Молотова в правоохранителей, возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Опубликовано: Владимир Лаврентьев