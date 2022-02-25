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В Кремле прокомментировали задержания противников операции в Донбассе
В Кремле прокомментировали задержания противников операции в Донбассе - РИА Новости, 25.02.2022
В Кремле прокомментировали задержания противников операции в Донбассе
Россияне могут иметь свою точку зрения по операции по демилитаризации Украины, но они не вправе устраивать незаконные акции, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T13:24
2022-02-25T13:54
донбасс
москва
россия
дмитрий песков
украина
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россияне могут иметь свою точку зрения по операции по демилитаризации Украины, но они не вправе устраивать незаконные акции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Первое, безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения. И с одной стороны мы должны лучше объяснять этим гражданам, это тоже абсолютно понятно. Второе, эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения", - сказал Песков, отвечая на вопросы о задержаниях участников антивоенных акций в городах России."Есть одиночные пикеты, но такие, я бы не сказал, массовые, но с участием определенного количества лиц — они просто не разрешены по закону и поэтому в отношении них были приняты определенные меры", - добавил он.По данным ГУМВД, накануне в Москве полиция задержала 600 участников несогласованной акции. Против девушки, бросившей коктейль Молотова в правоохранителей, возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
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донбасс, москва, россия, дмитрий песков, украина
13:24 25.02.2022 (обновлено: 13:54 25.02.2022)
 
В Кремле прокомментировали задержания противников операции в Донбассе

Песков о задержаниях противников операции в Донбассе: люди могут иметь свою точку зрения

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкБашни Московского Кремля
Башни Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Башни Московского Кремля
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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россияне могут иметь свою точку зрения по операции по демилитаризации Украины, но они не вправе устраивать незаконные акции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Первое, безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения. И с одной стороны мы должны лучше объяснять этим гражданам, это тоже абсолютно понятно. Второе, эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения", - сказал Песков, отвечая на вопросы о задержаниях участников антивоенных акций в городах России.
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"Есть одиночные пикеты, но такие, я бы не сказал, массовые, но с участием определенного количества лиц — они просто не разрешены по закону и поэтому в отношении них были приняты определенные меры", - добавил он.
По данным ГУМВД, накануне в Москве полиция задержала 600 участников несогласованной акции. Против девушки, бросившей коктейль Молотова в правоохранителей, возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
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