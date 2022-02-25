https://ria.ru/20220225/donbass-1775028267.html

В Кремле прокомментировали задержания противников операции в Донбассе

В Кремле прокомментировали задержания противников операции в Донбассе - РИА Новости, 25.02.2022

В Кремле прокомментировали задержания противников операции в Донбассе

Россияне могут иметь свою точку зрения по операции по демилитаризации Украины, но они не вправе устраивать незаконные акции, заявил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:24

2022-02-25T13:24

2022-02-25T13:54

донбасс

москва

россия

дмитрий песков

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/16/1594206417_0:32:3520:2012_1920x0_80_0_0_133a23fc6b64cd40edc7f8ca38c8e9ef.jpg

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Россияне могут иметь свою точку зрения по операции по демилитаризации Украины, но они не вправе устраивать незаконные акции, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Первое, безусловно, есть граждане, которые могут иметь свою собственную точку зрения. И с одной стороны мы должны лучше объяснять этим гражданам, это тоже абсолютно понятно. Второе, эти граждане не имеют права по закону, не выполняя соответствующих процедур, устраивать акции для того, чтобы обозначить свою точку зрения", - сказал Песков, отвечая на вопросы о задержаниях участников антивоенных акций в городах России."Есть одиночные пикеты, но такие, я бы не сказал, массовые, но с участием определенного количества лиц — они просто не разрешены по закону и поэтому в отношении них были приняты определенные меры", - добавил он.По данным ГУМВД, накануне в Москве полиция задержала 600 участников несогласованной акции. Против девушки, бросившей коктейль Молотова в правоохранителей, возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.

https://ria.ru/20220224/matvienko-1774824293.html

https://ria.ru/20220225/donbass-1775010994.html

донбасс

москва

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

донбасс, москва, россия, дмитрий песков, украина