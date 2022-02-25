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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1775005734.html
Глава МИД ЛНР заявил о важности поддержки со стороны России
Глава МИД ЛНР заявил о важности поддержки со стороны России - РИА Новости, 25.02.2022
Глава МИД ЛНР заявил о важности поддержки со стороны России
Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего надеется, что поддержка РФ приблизит дату прекращения обстрелов Украиной. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:21
2022-02-25T12:39
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
москва
россия
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего надеется, что поддержка РФ приблизит дату прекращения обстрелов Украиной."Я надеюсь, что это решение в значительной степени приближает дату, когда эти обстрелы прекратятся",- сказал Дейнего на первой после признания Москвой самопровозглашенных республик встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым."Эта операция по демилитаризации и денацификации на сегодня - это действенный инструмент, который должен дать результат, который должен привести Донбасс к условиям мирной жизни",- отметил он.Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опроверглиРазвитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/lnr-1775010489.html
https://ria.ru/20220225/ukraina-1775011090.html
донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, в мире, владимир путин, донецкая народная республика, москва, россия, владислав дейнего
12:21 25.02.2022 (обновлено: 12:39 25.02.2022)
 
Глава МИД ЛНР заявил о важности поддержки со стороны России

Глава МИД ЛНР надеется, что поддержка России приблизит прекращение обстрелов ВСУ

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкАвтомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска
Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
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Автомобильная эстакада в районе железнодорожного вокзала Луганска. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Глава МИД ЛНР Владислав Дейнего надеется, что поддержка РФ приблизит дату прекращения обстрелов Украиной.
"Я надеюсь, что это решение в значительной степени приближает дату, когда эти обстрелы прекратятся",- сказал Дейнего на первой после признания Москвой самопровозглашенных республик встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
Женщина переходит улицу в Луганске - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:32Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ЛНР объяснили, почему попросили военной помощи у России
"Эта операция по демилитаризации и денацификации на сегодня - это действенный инструмент, который должен дать результат, который должен привести Донбасс к условиям мирной жизни",- отметил он.
Президент Владимир Путин 21 февраля в телеобращении заявил, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, и подписал соответствующие указы. Глава государства поручил обеспечить поддержание мира в республиках. Как пояснил президент, он принял такое решение, так как те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного.
Россия с 22 февраля установила дипломатические отношения с ЛНР и ДНР.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Глава ДНР Денис Пушилин на пресс-конференции в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:33Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ДНР надеется, что украинские военные скоро сложат оружие, заявил Пушилин
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаМоскваРоссияВладислав Дейнего
 
 
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