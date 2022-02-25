https://ria.ru/20220225/donbass-1774979271.html
ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибром 152 миллиметра, заявили в ДНР
ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибром 152 миллиметра, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибром 152 миллиметра, заявили в ДНР
Украинская сторона выпустила 2 снаряда калибром 152 миллиметра по направлению населенный пункт Семигорье - Горловка, сообщает представительство ДНР в Совместном РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:58
2022-02-25T10:58
2022-02-25T11:16
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинская сторона выпустила 2 снаряда калибром 152 миллиметра по направлению населенный пункт Семигорье - Горловка, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 10.15 - н.п. Семигорье - н.п. Горловка: выпущено 2 снаряда калибром 152 мм", - говорится в заявлении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, горловка, украина
10:58 25.02.2022 (обновлено: 11:16 25.02.2022)
ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибром 152 миллиметра, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Горловку снарядами калибром 152 миллиметра