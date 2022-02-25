https://ria.ru/20220225/donbass-1774977277.html

В ДНР заявили, что в республике обесточены шесть тысяч абонентов

В ДНР заявили, что в республике обесточены шесть тысяч абонентов - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР заявили, что в республике обесточены шесть тысяч абонентов

В Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск обесточены 93 трансформаторные подстанции и около 6 тысяч абонентов, ремонтные РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:51

2022-02-25T10:51

2022-02-25T10:55

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 25 фев – РИА Новости. В Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск обесточены 93 трансформаторные подстанции и около 6 тысяч абонентов, ремонтные бригады не могут восстановить энергоснабжение на ряде объектов из-за продолжающихся обстрелов, сообщает в пятницу министерство угля и энергетики ДНР."По состоянию на 7.00 (совпадает с мск) 25 февраля в республике в результате обстрелов со стороны ВФУ обесточено 93 трансформаторные подстанции, девять котельных, 5822 бытовых абонента, проживающих в Петровском районе Донецка, Горловке, Ясиноватском и Новоазовском районах республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.В министерстве отметили, что энергетики делают все возможное, чтобы восстановить энергоснабжение потребителей в кратчайшие сроки, однако к некоторым объектам у ремонтных бригад "Региональной энергопоставляющей компании" нет доступа из-за продолжающихся обстрелов.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, петровский район, донбасс, ситуация в днр и лнр