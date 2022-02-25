https://ria.ru/20220225/donbass-1774973960.html

Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие

Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие - РИА Новости, 25.02.2022

Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие

Среди военнослужащих ДНР за минувшую ночь есть раненые и погибшие, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:37

2022-02-25T10:37

2022-02-25T10:44

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Среди военнослужащих ДНР за минувшую ночь есть раненые и погибшие, заявил глава ДНР Денис Пушилин."К сожалению, должен констатировать, за эту ночь есть и раненные, и погибшие", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/uchitelya-1774971635.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр