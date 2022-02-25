https://ria.ru/20220225/donbass-1774973960.html
Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие
Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие - РИА Новости, 25.02.2022
Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие
Среди военнослужащих ДНР за минувшую ночь есть раненые и погибшие, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:37
2022-02-25T10:37
2022-02-25T10:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Среди военнослужащих ДНР за минувшую ночь есть раненые и погибшие, заявил глава ДНР Денис Пушилин."К сожалению, должен констатировать, за эту ночь есть и раненные, и погибшие", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220225/uchitelya-1774971635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ситуация в днр и лнр
10:37 25.02.2022 (обновлено: 10:44 25.02.2022)
Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие
Глава ДНР Пушилин заявил, что среди военных республики есть раненые и погибшие