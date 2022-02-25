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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1774973960.html
Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие
Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие - РИА Новости, 25.02.2022
Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие
Среди военнослужащих ДНР за минувшую ночь есть раненые и погибшие, заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:37
2022-02-25T10:44
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Среди военнослужащих ДНР за минувшую ночь есть раненые и погибшие, заявил глава ДНР Денис Пушилин."К сожалению, должен констатировать, за эту ночь есть и раненные, и погибшие", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр
10:37 25.02.2022 (обновлено: 10:44 25.02.2022)
 
Пушилин заявил, что среди военных ДНР есть раненые и погибшие

Глава ДНР Пушилин заявил, что среди военных республики есть раненые и погибшие

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео
Украинские военнослужащие, сдавшиеся в плен народной милиции ДНР. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Среди военнослужащих ДНР за минувшую ночь есть раненые и погибшие, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"К сожалению, должен констатировать, за эту ночь есть и раненные, и погибшие", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание школы в Горловке после обстрела. 25 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:30Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Двое учителей погибли при обстреле школы в Горловке
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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