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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/donbass-1774972262.html
В ДНР заявили, что за девять дней ВСУ выпустили по республике 6748 снарядов
В ДНР заявили, что за девять дней ВСУ выпустили по республике 6748 снарядов - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР заявили, что за девять дней ВСУ выпустили по республике 6748 снарядов
Украинская сторона 522 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики за 9 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T10:32
2022-02-25T10:43
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинская сторона 522 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики за 9 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За 9 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 522 нарушения режима прекращения огня", - говорится в заявлении.Сообщается, что за 9 дней эскалации украинская сторона выпустила 6748 боеприпасов различного калибра.Помимо этого за время эскалации повреждено 87 жилых домостроений, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 2 медицинских учреждения, 5 образовательных учреждений, 4 объекта критической инфраструктуры, объекты электро, - водо и газоснабжения, а также 4 транспортных средства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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украина
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:32 25.02.2022 (обновлено: 10:43 25.02.2022)
 
В ДНР заявили, что за девять дней ВСУ выпустили по республике 6748 снарядов

В ДНР заявили, что за девять дней ВСУ выпустили по республике 6748 разных снарядов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРемонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке
Ремонт линии электропередач, поврежденной в результате обстрела поселка Зайцево в Горловке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинская сторона 522 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики за 9 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"За 9 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 522 нарушения режима прекращения огня", - говорится в заявлении.
Сообщается, что за 9 дней эскалации украинская сторона выпустила 6748 боеприпасов различного калибра.
Помимо этого за время эскалации повреждено 87 жилых домостроений, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 2 медицинских учреждения, 5 образовательных учреждений, 4 объекта критической инфраструктуры, объекты электро, - водо и газоснабжения, а также 4 транспортных средства.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Дом, пострадавший в результате массированных обстрелов Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 10:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили о повреждении 87 жилых домов за девять дней эскалации
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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