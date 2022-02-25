https://ria.ru/20220225/donbass-1774972262.html

В ДНР заявили, что за девять дней ВСУ выпустили по республике 6748 снарядов

В ДНР заявили, что за девять дней ВСУ выпустили по республике 6748 снарядов - РИА Новости, 25.02.2022

В ДНР заявили, что за девять дней ВСУ выпустили по республике 6748 снарядов

Украинская сторона 522 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики за 9 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в СЦКК. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T10:32

2022-02-25T10:32

2022-02-25T10:43

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ситуация в днр и лнр

владимир путин

россия

украина

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/18/1774857897_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_49c526d34ac0514f857fb9cc082813e8.jpg

ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Украинская сторона 522 раза обстреляла территорию Донецкой Народной Республики за 9 дней эскалации, сообщает представительство ДНР в СЦКК."За 9 дней эскалации со стороны ВФУ зафиксировано 522 нарушения режима прекращения огня", - говорится в заявлении.Сообщается, что за 9 дней эскалации украинская сторона выпустила 6748 боеприпасов различного калибра.Помимо этого за время эскалации повреждено 87 жилых домостроений, 51 объект гражданской инфраструктуры, в том числе 2 медицинских учреждения, 5 образовательных учреждений, 4 объекта критической инфраструктуры, объекты электро, - водо и газоснабжения, а также 4 транспортных средства.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/dnr-1774975200.html

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, украина, донбасс