08:43 25.02.2022 (обновлено: 08:56 25.02.2022)
В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ за два часа
В ДНР заявили о двух обстрелах со стороны ВСУ из тяжелого вооружения
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчины возле дома, разрушенного после обстрела поселка Зайцево в Горловке
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. Войска Украины дважды почти за 2 часа нарушили режим тишины в ДНР, использовав тяжелое вооружение, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства, обстрелы были зафиксированы с 07.05 по 08.50 в направлении населенных пунктов Пантелеймоновка и Стыла, выпущено 18 снарядов калибром 122 мм, 6 мин калибром 120 мм.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Опубликовано: Дарья Буймова