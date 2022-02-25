https://ria.ru/20220225/donbass-1774898543.html

"За нами огромная страна". Как в Донбассе восприняли спецоперацию России

"За нами огромная страна". Как в Донбассе восприняли спецоперацию России - РИА Новости, 25.02.2022

"За нами огромная страна". Как в Донбассе восприняли спецоперацию России

Спецоперация в Донецке началась с гулкой артиллерийской канонады на северных и западных окраинах. По словам местных, настолько интенсивного огня давно не было... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T08:00

2022-02-25T08:00

2022-02-25T08:07

россия

донбасс

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

петровский район

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ДОНЕЦК, 25 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Спецоперация в Донецке началась с гулкой артиллерийской канонады на северных и западных окраинах. По словам местных, настолько интенсивного огня давно не было. Стычки армий народных республик и ВСУ идут по всей линии боевого соприкосновения. Дончане не скрывают радости — военной помощи России здесь очень ждали. О ситуации в столице ДНР и окрестностях — в репортаже РИА Новости.Наступать до границУлицы пустынны. Мужчины ушли воевать, практически всех женщин эвакуировали в Россию. На дверях многих магазинов таблички "Закрыто". Однако Донецк живет. По дорогам, отчаянно сигналя, проносятся легковушки с флагами России и ДНР. Водители по новой моде украшают автомобили белой латинской буквой "Z". Такая тактическая маркировка — на российской боевой технике, задействованной в спецоперации.Глядя на редких прохожих, испытываешь острое чувство дежавю: точно такие же лица были у крымчан, впервые увидевших "вежливых людей" в феврале 2014-го. Ошарашенные, но радостные. Как и в те исторические дни, настроение общее: "Россия наконец-то пришла на помощь"."Мне звонила сестра из Авдеевки (пока под контролем ВСУ. — Прим. ред.), спрашивает, когда их освободят, — улыбается житель Донецка Николай. — Я ответил, что теперь все будет хорошо. Наступать надо до границ Луганской и Донецкой областей. Там наши люди, и они ждут не дождутся, чтобы с нами воссоединиться. Вы не представляете, как нас угнетали эти восемь лет. И дело не только в обстрелах. Украинские военные на подконтрольной территории ведут себя как животные. Сестра рассказывала, что в соседний дом вломились солдаты и отняли у хозяев еду. Ничего, теперь получат".Глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что войска республик будут наступать при огневой поддержке российских коллег, пока не отвоюют свои земли. Официальный представитель донецкой Народной милиции Эдуард Басурин призвал украинских военных сложить оружие, добавив, что армия готова уничтожать противника всеми доступными способами.Мертвая улицаЕсли в центре еще видна какая-то жизнь, то окраины словно вымерли. Улица Стратонавтов, что неподалеку от аэропорта, абсолютно безлюдна. Целых домов практически нет — в 2014-м и 2015-м за воздушную гавань шли ожесточенные бои, постоянно падали мины и снаряды. Рядом — знаменитая "девятка", девятиэтажное кирпичное здание, с верхних этажей которого командиры ополчения корректировали огонь артиллерии. Сейчас здесь тихо. Вот появился одинокий пенсионер — пытается поправить испещренный осколками забор."Я живу на этой улице с 1980-го, — говорит 70-летний Владимир Демченко. — Но последние восемь лет были мало похожи на жизнь. Когда шли бои за аэропорт, к нам прилетало по несколько раз в сутки. Мне повезло, "всего лишь" выбило окна. А вот соседу дом разворотило до фундамента. Слава богу, никого внутри не было. К России у меня исключительно теплые чувства, хоть я и чистокровный хохол. Очень благодарен Владимиру Путину, что он решил прекратить этот бардак".Пенсионер делает паузу. На глазах выступают слезы. Успокоившись, поясняет: ВСУ намеренно обстреливали местное кладбище. Памятник на могиле жены посекло осколками: "Как можно воевать с мертвыми?" Ведь на кладбище не было и нет никаких позиций ополчения или господствующих высот.Годы в подвалеСильно пострадал и Петровский район на севере Донецка. Доносится стрекот автоматных очередей. Всего в полутора километрах — интенсивный стрелковый бой. Журналистов пропускают только с разрешения военных. Патруль из трех вооруженных до зубов бойцов строго-настрого запрещает двигаться в сторону передовой. Но один из них, майор Народной милиции ДНР Джавад Искендеров, начштаба 107-го батальона, согласился на короткую беседу. Воюет с 2014-го."Теперь пойдет совсем другая "музыка", — уверен он. — Мы поняли, что не одни, что за нами огромная страна с самой лучшей в мире армией. Мы же здесь восемь лет стоим за Россию, за русский мир. Готовы наступать столько, сколько сочтет нужным военное и политическое руководство Донецкой народной республики. Мы обязательно вернем утраченные территории, и люди наконец-то воссоединятся с родственниками по ту сторону. Я искренне рад, что минские договоренности обнулили. Это так называемое перемирие было хуже активных боевых действий. Нацисты обстреливали города из всех калибров, а нам было запрещено отвечать. Вы пообщайтесь с бабушками, которые восемь лет сидят в подвалах, каково им на старости лет проходить через такие испытания".Вход в бомбоубежище — рядом с административным зданием местной шахты. Будка с дверью, за ней — длинная лестница в подвал. Внизу достаточно просторно, горит свет, работают обогреватели. Две пенсионерки сидят на кушетке и играют с кошкой Белогрудкой. Хвостатые здесь — не роскошь, а необходимость. Иначе запасы еды в соседнем помещении погрызут мыши."Вы не смотрите, что тут немного мрачно, мы привыкли, — говорит Вера Алексеевна. — Власти нам помогают, сделали душ, установили бойлер. Мне и возвращаться-то некуда — дом в частном секторе полностью разрушен. Очень надеюсь, правительство поможет мне и таким, как я, с жильем. А война рано или поздно закончится. Очень переживаю за внука Мишу. Он служит в Народной милиции и сейчас воюет где-то под Волновахой. Только сегодня звонил, сказал, что наступают".Помедлив, задаю женщинам главный вопрос: справедливо ли, что в подвалы, возможно, теперь придется спускаться людям с той стороны? Пенсионерки, прожившие всю войну в бомбоубежище, дружно замахали руками и почти хором ответили: простые украинцы им не враги и никакого злорадства нет. Но очень надеются, что те, кто годами обстреливал их дома, понесут заслуженное наказание.

https://ria.ru/20220224/donbass-1774718537.html

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Андрей Коц https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/15/1733322649_537:0:2584:2047_100x100_80_0_0_c92260076cefe17eb149c84953edeaf7.jpg

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россия, донбасс, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, петровский район