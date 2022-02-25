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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/dokuchaevsk-1775017072.html
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ поврежден газопровод, заявили в ДНР
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ поврежден газопровод, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.02.2022
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ поврежден газопровод, заявили в ДНР
При обстреле поселка Докучаевск в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск поврежден газопровод среднего давления, сообщает представительство... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T12:49
2022-02-25T13:06
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
докучаевск
украина
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. При обстреле поселка Докучаевск в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск поврежден газопровод среднего давления, сообщает представительство ДНР в СЦКК."По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ н.п. Докучаевск зафиксировано повреждение газопровода среднего давления по ул. Комсомольская, 36 и котельной (71-й квартал), разбит автобус", - говорится в сообщении.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/pozhar-1775014973.html
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Дарья Буймова
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в мире, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, докучаевск, украина
12:49 25.02.2022 (обновлено: 13:06 25.02.2022)
 
При обстреле Докучаевска со стороны ВСУ поврежден газопровод, заявили в ДНР

В ДНР заявили, что при обстреле Докучаевска со стороны ВСУ поврежден газопровод

© РИА Новости / Народная милиция ДНР / Перейти в фотобанкЖитель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 "Град" по жилому сектору
Житель Горловки в доме, разрушенном в результате применения БМ-21 Град по жилому сектору - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Народная милиция ДНР
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. При обстреле поселка Докучаевск в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск поврежден газопровод среднего давления, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
"По оперативной информации, в результате обстрела ВФУ н.п. Докучаевск зафиксировано повреждение газопровода среднего давления по ул. Комсомольская, 36 и котельной (71-й квартал), разбит автобус", - говорится в сообщении.
Автомобиль пожарной службы в Кировском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Донецке из-за обстрела со стороны ВСУ загорелась нефтебаза
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание школы в Горловке после обстрела - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 12:42Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В ДНР заявили об обстреле Донецка снарядами калибром 122 миллиметра
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияДокучаевскУкраина
 
 
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