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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/dnr-1775094349.html
В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли 17 человек
В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли 17 человек - РИА Новости, 25.02.2022
В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли 17 человек
В период с 18 по 25 февраля погибло девять военнослужащих и восемь мирных жителей, еще 45 военных и 21 гражданский пострадали, свидетельствуют данные,... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T16:23
2022-02-25T18:19
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. В период с 18 по 25 февраля погибло девять военнослужащих и восемь мирных жителей, еще 45 военных и 21 гражданский пострадали, свидетельствуют данные, опубликованные омбудсменом Донецкой народной республики.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, донецкая народная республика, россия, украина, ситуация в днр и лнр
16:23 25.02.2022 (обновлено: 18:19 25.02.2022)
 
В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли 17 человек

В ДНР из-за боевых действий за неделю погибли девять военных и восемь мирных жителей

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 фев - РИА Новости. В период с 18 по 25 февраля погибло девять военнослужащих и восемь мирных жителей, еще 45 военных и 21 гражданский пострадали, свидетельствуют данные, опубликованные омбудсменом Донецкой народной республики.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя. Информацию зарубежных СМИ о якобы сбитом над Украиной российском самолете в военном ведомстве опровергли.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие на одной из улиц в Донецке - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 08:00
"За нами огромная страна". Как в Донбассе восприняли спецоперацию России
Опубликовано: Кирилл Волков
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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