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Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом
Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом - РИА Новости, 25.02.2022
Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом
РФ планирует разработать меры дополнительной защиты дипломатических учреждений за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:37
2022-02-25T17:37
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
мария захарова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ планирует разработать меры дополнительной защиты дипломатических учреждений за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Исходим из того, что новые реалии требуют принятия и мер, которые были бы адекватны ситуации. С учетом складывающейся обстановки разрабатывается комплекс дополнительных по усилению физической инженерной защиты российских дипломатических представительств и консульских учреждений", - сказала Захарова в ходе брифинга.
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова
17:37 25.02.2022
 
Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом

Россия разработает меры дополнительной защиты дипломатических учреждений за рубежом

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел РФ
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ планирует разработать меры дополнительной защиты дипломатических учреждений за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Исходим из того, что новые реалии требуют принятия и мер, которые были бы адекватны ситуации. С учетом складывающейся обстановки разрабатывается комплекс дополнительных по усилению физической инженерной защиты российских дипломатических представительств и консульских учреждений", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 17:19Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД прокомментировали угрозу санкций против России
Опубликовано: Ольга Маркова
 
В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)РоссияМария Захарова
 
 
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