https://ria.ru/20220225/dipuchrezhdeniya-1775117325.html

Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом

Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом - РИА Новости, 25.02.2022

Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом

РФ планирует разработать меры дополнительной защиты дипломатических учреждений за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T17:37

2022-02-25T17:37

2022-02-25T17:37

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

мария захарова

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ планирует разработать меры дополнительной защиты дипломатических учреждений за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Исходим из того, что новые реалии требуют принятия и мер, которые были бы адекватны ситуации. С учетом складывающейся обстановки разрабатывается комплекс дополнительных по усилению физической инженерной защиты российских дипломатических представительств и консульских учреждений", - сказала Захарова в ходе брифинга.

https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774828363.html

россия

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова