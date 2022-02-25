https://ria.ru/20220225/dipuchrezhdeniya-1775117325.html
Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом
Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом - РИА Новости, 25.02.2022
Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом
РФ планирует разработать меры дополнительной защиты дипломатических учреждений за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T17:37
2022-02-25T17:37
2022-02-25T17:37
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
мария захарова
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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. РФ планирует разработать меры дополнительной защиты дипломатических учреждений за рубежом, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Исходим из того, что новые реалии требуют принятия и мер, которые были бы адекватны ситуации. С учетом складывающейся обстановки разрабатывается комплекс дополнительных по усилению физической инженерной защиты российских дипломатических представительств и консульских учреждений", - сказала Захарова в ходе брифинга.
https://ria.ru/20220224/sanktsii-1774828363.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия, мария захарова
Россия разработает меры дополнительной защиты дипучреждений за рубежом
Россия разработает меры дополнительной защиты дипломатических учреждений за рубежом