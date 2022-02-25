16:49 25.02.2022 (обновлено: 17:54 25.02.2022)
Москва получила ноту Киева о разрыве дипломатических отношений
Захарова заявила, что Россия получила ноту от Украины о разрыве дипломатических отношений
Здание МИД России
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. МИД Украины уведомил российскую сторону о разрыве дипломатических отношений, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.
"Вчера мы получили ноту МИД Украины с уведомлением о разрыве дипотношений с нашей страной — это не наш выбор, как вы понимаете", — сказала она.
Захарова выразила сожаление по поводу разрыва дипломатических отношений, назвав его "логическим результатом целенаправленной русофобской политики киевских властей". По ее словам, "история расставит все на свои места".
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией 24 февраля — после того как Владимир Путин сообщил, что в Донбассе начинается специальная военная операция.
Российский лидер заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.
24 февраля, 16:57Межгосударственные отношения России и Украины
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.
Впоследствии в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", часть украинских военных сдаются и после этого могут вернуться домой к семьям.
На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, а также инфраструктура авиабаз. Чернобыльская АЭС взята под контроль, украинские средства ПВО подавлены.
Опубликовано: Ольга Маркова