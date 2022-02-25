https://ria.ru/20220225/dipotnosheniya-1775103802.html

Москва получила ноту Киева о разрыве дипломатических отношений

Москва получила ноту Киева о разрыве дипломатических отношений - РИА Новости, 25.02.2022

Москва получила ноту Киева о разрыве дипломатических отношений

МИД Украины уведомил российскую сторону о разрыве дипломатических отношений, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T16:49

2022-02-25T16:49

2022-02-25T17:54

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

владимир путин

луганская народная республика

донбасс

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МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. МИД Украины уведомил российскую сторону о разрыве дипломатических отношений, сообщила на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова.Захарова выразила сожаление по поводу разрыва дипломатических отношений, назвав его "логическим результатом целенаправленной русофобской политики киевских властей". По ее словам, "история расставит все на свои места".Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипотношений с Россией 24 февраля — после того как Владимир Путин сообщил, что в Донбассе начинается специальная военная операция.Российский лидер заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Глава государства назвал целью операции защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов, сложить оружие и идти домой. По словам Путина, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам на территории Украины — только по военной инфраструктуре; мирному населению ничего не угрожает.Впоследствии в ведомстве добавили, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", часть украинских военных сдаются и после этого могут вернуться домой к семьям.На утро пятницы выведены из строя 118 украинских военных объектов, а также инфраструктура авиабаз. Чернобыльская АЭС взята под контроль, украинские средства ПВО подавлены.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220224/diplomatiya-1774806267.html

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россия

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), владимир путин, луганская народная республика, донбасс, мид украины