Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220225/diplomatiya-1774993862.html
Замглавы госдепа США обсудила с замминистра Саудовской Аравии Украину
Замглавы госдепа США обсудила с замминистра Саудовской Аравии Украину - РИА Новости, 25.02.2022
Замглавы госдепа США обсудила с замминистра Саудовской Аравии Украину
Заместитель главы государственного департамента США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел королевства Саудовская Аравия Валид Аль-Херейджи... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T11:38
2022-02-25T11:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
энтони блинкен
венди шерман
владимир путин
сша
киев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_da7e89a4e0911f270e3d6c1dd0c19377.jpg
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Заместитель главы государственного департамента США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел королевства Саудовская Аравия Валид Аль-Херейджи обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг спецоперации вооруженных сил РФ по демилитаризации на Украине."Заместитель государственного секретаря Венди Шерман говорила сегодня с заместителем министра иностранных дел королевства Саудовская Аравия Валидом Аль-Херейджи по поводу спланированной заранее, неспровоцированной и ничем не оправданной атаки на Украину со стороны российских вооруженных сил, а также о важности создания мощного международного ответа в поддержку суверенитета Украины", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Неда Прайса.Ранее госдепартамент сообщал, что ситуацию на Украине обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Зейд Аль Нахайяном. Он призвал дать "решительный международный ответ" для поддержки Киева.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220225/ssha-1774953533.html
https://ria.ru/20220224/voyska-1774906020.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150981/41/1509814143_496:0:3472:2232_1920x0_80_0_0_b1c0cc948e615fe8154cf6fb695b2d8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энтони блинкен, венди шерман, владимир путин, сша, киев, россия, мид оаэ
11:38 25.02.2022 (обновлено: 11:58 25.02.2022)
 
Замглавы госдепа США обсудила с замминистра Саудовской Аравии Украину

Замглавы госдепа США Шерман обсудила с замминистра Саудовской Аравии ситуацию на Украине

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Заместитель главы государственного департамента США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел королевства Саудовская Аравия Валид Аль-Херейджи обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг спецоперации вооруженных сил РФ по демилитаризации на Украине.
"Заместитель государственного секретаря Венди Шерман говорила сегодня с заместителем министра иностранных дел королевства Саудовская Аравия Валидом Аль-Херейджи по поводу спланированной заранее, неспровоцированной и ничем не оправданной атаки на Украину со стороны российских вооруженных сил, а также о важности создания мощного международного ответа в поддержку суверенитета Украины", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Неда Прайса.
Начальник штаба американских сухопутных войск генерал Марк Милли - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
Вчера, 09:07Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Глава комитета начштабов США обсудил с партнерами в Европе Украину
Ранее госдепартамент сообщал, что ситуацию на Украине обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Зейд Аль Нахайяном. Он призвал дать "решительный международный ответ" для поддержки Киева.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации на Донбассе - РИА Новости, 1920, 24.02.2022
24 февраля, 22:07
Байден: войска США не будут воевать с Россией на Украине
Опубликовано: Дарья Буймова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЭнтони БлинкенВенди ШерманВладимир ПутинСШАКиевРоссияМИД ОАЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала