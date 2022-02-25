11:38 25.02.2022 (обновлено: 11:58 25.02.2022)
Замглавы госдепа США обсудила с замминистра Саудовской Аравии Украину
Замглавы госдепа США Шерман обсудила с замминистра Саудовской Аравии ситуацию на Украине
© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Заместитель главы государственного департамента США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел королевства Саудовская Аравия Валид Аль-Херейджи обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг спецоперации вооруженных сил РФ по демилитаризации на Украине.
"Заместитель государственного секретаря Венди Шерман говорила сегодня с заместителем министра иностранных дел королевства Саудовская Аравия Валидом Аль-Херейджи по поводу спланированной заранее, неспровоцированной и ничем не оправданной атаки на Украину со стороны российских вооруженных сил, а также о важности создания мощного международного ответа в поддержку суверенитета Украины", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Неда Прайса.
Ранее госдепартамент сообщал, что ситуацию на Украине обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Зейд Аль Нахайяном. Он призвал дать "решительный международный ответ" для поддержки Киева.
Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
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Опубликовано: Дарья Буймова