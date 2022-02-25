https://ria.ru/20220225/diplomatiya-1774993862.html

Замглавы госдепа США обсудила с замминистра Саудовской Аравии Украину

Замглавы госдепа США обсудила с замминистра Саудовской Аравии Украину - РИА Новости, 25.02.2022

Замглавы госдепа США обсудила с замминистра Саудовской Аравии Украину

Заместитель главы государственного департамента США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел королевства Саудовская Аравия Валид Аль-Херейджи... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T11:38

2022-02-25T11:38

2022-02-25T11:58

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

энтони блинкен

венди шерман

владимир путин

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киев

россия

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ВАШИНГТОН, 25 фев – РИА Новости. Заместитель главы государственного департамента США Венди Шерман и заместитель министра иностранных дел королевства Саудовская Аравия Валид Аль-Херейджи обсудили в телефонном разговоре ситуацию вокруг спецоперации вооруженных сил РФ по демилитаризации на Украине."Заместитель государственного секретаря Венди Шерман говорила сегодня с заместителем министра иностранных дел королевства Саудовская Аравия Валидом Аль-Херейджи по поводу спланированной заранее, неспровоцированной и ничем не оправданной атаки на Украину со стороны российских вооруженных сил, а также о важности создания мощного международного ответа в поддержку суверенитета Украины", - говорится в заявлении официального представителя госдепа Неда Прайса.Ранее госдепартамент сообщал, что ситуацию на Украине обсудил госсекретарь США Энтони Блинкен с главой МИД ОАЭ Абдаллой бен Зейд Аль Нахайяном. Он призвал дать "решительный международный ответ" для поддержки Киева.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220225/ssha-1774953533.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, энтони блинкен, венди шерман, владимир путин, сша, киев, россия, мид оаэ