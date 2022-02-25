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Липецкая область
https://ria.ru/20220225/deti-1775061636.html
Около 300 детей из Донбасса будут учиться в Липецкой области
Около 300 детей из Донбасса будут учиться в Липецкой области - РИА Новости, 25.02.2022
Около 300 детей из Донбасса будут учиться в Липецкой области
После прохождения медосмотра 285 детей из Донецкой и Луганской народных республик приступят к обучению в школах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:50
2022-02-25T14:50
липецкая область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
общество
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 25 фев - РИА Новости. После прохождения медосмотра 285 детей из Донецкой и Луганской народных республик приступят к обучению в школах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, сейчас в пунктах временного размещения, расположенных в реабилитационно-оздоровительных центрах "Лесная сказка" и "Клён", принимают заявления от родителей. Обучение начнётся с 28 февраля. Все школьники будут обеспечены горячим питанием и учебниками.Артамонов отметил, что школы, в которые будут зачислены дети, уже определены. Их выбрали по принципу территориальной близости к пунктам временного размещения.
https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774372226.html
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Алёна Пава
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эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, общество, липецкая область
14:50 25.02.2022
 

Около 300 детей из Донбасса будут учиться в Липецкой области

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевУчащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 25 фев - РИА Новости. После прохождения медосмотра 285 детей из Донецкой и Луганской народных республик приступят к обучению в школах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, сейчас в пунктах временного размещения, расположенных в реабилитационно-оздоровительных центрах "Лесная сказка" и "Клён", принимают заявления от родителей. Обучение начнётся с 28 февраля. Все школьники будут обеспечены горячим питанием и учебниками.
Артамонов отметил, что школы, в которые будут зачислены дети, уже определены. Их выбрали по принципу территориальной близости к пунктам временного размещения.
"Липецкая область тепло приняла жителей Донбасса. Люди получили поддержку, и мы продолжим её оказывать. Особенно детям. Они должны жить в мире и быть уверенными в счастливом будущем", – подчеркнул Артамонов.
Волонтеры в центре гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса в Липецке - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 15:53Липецкая область
Липецкая область принимает граждан из ЛНР и ДНР
Опубликовано: Алёна Пава
 
Липецкая областьЭвакуация жителей ДНР и ЛНР в РоссиюДонбассОбществоЛипецкая область
 
 
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