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Около 300 детей из Донбасса будут учиться в Липецкой области
Около 300 детей из Донбасса будут учиться в Липецкой области - РИА Новости, 25.02.2022
Около 300 детей из Донбасса будут учиться в Липецкой области
После прохождения медосмотра 285 детей из Донецкой и Луганской народных республик приступят к обучению в школах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T14:50
2022-02-25T14:50
2022-02-25T14:50
липецкая область
эвакуация жителей днр и лнр в россию
донбасс
общество
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 25 фев - РИА Новости. После прохождения медосмотра 285 детей из Донецкой и Луганской народных республик приступят к обучению в школах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, сейчас в пунктах временного размещения, расположенных в реабилитационно-оздоровительных центрах "Лесная сказка" и "Клён", принимают заявления от родителей. Обучение начнётся с 28 февраля. Все школьники будут обеспечены горячим питанием и учебниками.Артамонов отметил, что школы, в которые будут зачислены дети, уже определены. Их выбрали по принципу территориальной близости к пунктам временного размещения.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, общество, липецкая область
ЛИПЕЦК, 25 фев - РИА Новости. После прохождения медосмотра 285 детей из Донецкой и Луганской народных республик приступят к обучению в школах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, сейчас в пунктах временного размещения, расположенных в реабилитационно-оздоровительных центрах "Лесная сказка" и "Клён", принимают заявления от родителей. Обучение начнётся с 28 февраля. Все школьники будут обеспечены горячим питанием и учебниками.
Артамонов отметил, что школы, в которые будут зачислены дети, уже определены. Их выбрали по принципу территориальной близости к пунктам временного размещения.
"Липецкая область тепло приняла жителей Донбасса
. Люди получили поддержку, и мы продолжим её оказывать. Особенно детям. Они должны жить в мире и быть уверенными в счастливом будущем", – подчеркнул Артамонов.