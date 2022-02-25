https://ria.ru/20220225/deti-1775061636.html

Около 300 детей из Донбасса будут учиться в Липецкой области

Около 300 детей из Донбасса будут учиться в Липецкой области - РИА Новости, 25.02.2022

Около 300 детей из Донбасса будут учиться в Липецкой области

После прохождения медосмотра 285 детей из Донецкой и Луганской народных республик приступят к обучению в школах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь... РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T14:50

2022-02-25T14:50

2022-02-25T14:50

липецкая область

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липецкая область

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ЛИПЕЦК, 25 фев - РИА Новости. После прохождения медосмотра 285 детей из Донецкой и Луганской народных республик приступят к обучению в школах Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, сейчас в пунктах временного размещения, расположенных в реабилитационно-оздоровительных центрах "Лесная сказка" и "Клён", принимают заявления от родителей. Обучение начнётся с 28 февраля. Все школьники будут обеспечены горячим питанием и учебниками.Артамонов отметил, что школы, в которые будут зачислены дети, уже определены. Их выбрали по принципу территориальной близости к пунктам временного размещения.

https://ria.ru/20220222/bezhentsy-1774372226.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

эвакуация жителей днр и лнр в россию, донбасс, общество, липецкая область