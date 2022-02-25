https://ria.ru/20220225/demilitarizatsiya-1775026341.html

Россия обеспечит демилитаризацию Украины, заявил Лавров

Россия обеспечит демилитаризацию Украины, заявил Лавров - РИА Новости, 25.02.2022

Россия обеспечит демилитаризацию Украины, заявил Лавров

Россия обеспечит демилитаризацию Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T13:20

2022-02-25T13:20

2022-02-25T14:27

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Россия обеспечит демилитаризацию Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Россия обеспечит демилитаризацию Украины, Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма и украинский народ слишком страдал от нацизма, чтобы на все это можно было закрывать глаза, смотреть легкомысленно", - сказал Лавров.Утром в четверг президент РФ Владимир Путин объявил, что принял решение о специальной военной операции по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает. Спустя примерно два часа после этого Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", украинские средства ПВО подавлены, военная инфраструктура военных авиабаз выведена из строя.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лавров: "Россия обеспечит демилитаризацию Украины" Россия обеспечит демилитаризацию Украины, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров. "Россия обеспечит демилитаризацию Украины, Россия обеспечит денацификацию Украины. Мы слишком страдали от нацизма и украинский народ слишком страдал от нацизма, чтобы на все это можно было закрывать глаза, смотреть легкомысленно", - сказал Лавров. 2022-02-25T13:20 true PT0M34S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

ситуация в днр и лнр, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс