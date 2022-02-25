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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Операция в Донбассе направлена на демилитаризацию Украины, заявил Володин
Операция в Донбассе направлена на демилитаризацию Украины, заявил Володин - РИА Новости, 25.02.2022
Операция в Донбассе направлена на демилитаризацию Украины, заявил Володин
Гражданам Украины не надо бояться российской операции, она направлена исключительно на демилитаризацию Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T00:33
2022-02-25T00:33
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
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МАНАГУА, 25 фев - РИА Новости. Гражданам Украины не надо бояться российской операции, она направлена исключительно на демилитаризацию Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Гражданам Украины не надо бояться миротворческой операции. Она направлена исключительно на демилитаризацию", - сказал Володин, выступая на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа. Он прибыл с официальным визитом в республику 24 февраля.Парламентарий отметил, что решение российского президента о проведении миротворческой операции призвано предотвратить гуманитарную катастрофу и полномасштабную войну.Володин подчеркнул, что НАТО нельзя решать вопрос безопасности своих участников за счет безопасности других. "США пора остановиться", - заявил он.Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, россия, украина
00:33 25.02.2022
 
Операция в Донбассе направлена на демилитаризацию Украины, заявил Володин

Спикер Госдумы Володин: операция в Донбассе направлена на демилитаризацию Украины

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вячеслав Володин
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МАНАГУА, 25 фев - РИА Новости. Гражданам Украины не надо бояться российской операции, она направлена исключительно на демилитаризацию Украины, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Гражданам Украины не надо бояться миротворческой операции. Она направлена исключительно на демилитаризацию", - сказал Володин, выступая на заседании Национальной ассамблеи Никарагуа. Он прибыл с официальным визитом в республику 24 февраля.
Парламентарий отметил, что решение российского президента о проведении миротворческой операции призвано предотвратить гуманитарную катастрофу и полномасштабную войну.
"Украина должна стать свободным, независимым, демократическим, мирным государством, освободившись от антинародного режима с националистической идеологией, начать развиваться в интересах своих граждан", - добавил он.
Володин подчеркнул, что НАТО нельзя решать вопрос безопасности своих участников за счет безопасности других. "США пора остановиться", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин ранее сообщил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи". Путин заявил, что вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима, и призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Министерство обороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. По данным ведомства, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины. В министерстве уточнили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации в Донбассе — в онлайн-репортаже >>
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Опубликовано: Максим Горбачев
 
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