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СЕ запустил процедуру приостановки членства России, заявили в Польше

СЕ запустил процедуру приостановки членства России, заявили в Польше - РИА Новости, 25.02.2022

СЕ запустил процедуру приостановки членства России, заявили в Польше

Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 25.02.2022

2022-02-25T18:15

2022-02-25T18:15

2022-02-25T18:51

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россия

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украина

совет европы

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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение", - написал Моравецкий в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

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Петр Попадюк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Петр Попадюк

в мире, владимир путин, россия, польша, украина, совет европы