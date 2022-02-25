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СЕ запустил процедуру приостановки членства России, заявили в Польше
СЕ запустил процедуру приостановки членства России, заявили в Польше - РИА Новости, 25.02.2022
СЕ запустил процедуру приостановки членства России, заявили в Польше
Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 25.02.2022
2022-02-25T18:15
2022-02-25T18:51
в мире
владимир путин
россия
польша
украина
совет европы
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий."Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение", - написал Моравецкий в Twitter.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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в мире, владимир путин, россия, польша, украина, совет европы
18:15 25.02.2022 (обновлено: 18:51 25.02.2022)
 
СЕ запустил процедуру приостановки членства России, заявили в Польше

Премьер Польши Моравецкий: Совет Европы запустил процедуру приостановки членства России

© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
Заседание зимней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
© РИА Новости / Доминик Бутен
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ВАРШАВА, 25 фев – РИА Новости. Комитет министров Совета Европы запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы, сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
"Комитет министров Совета Европы по инициативе Украины и Польши запустил процедуру приостановки членства России в Совете Европы. Скоро будет окончательное решение", - написал Моравецкий в Twitter.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи".
По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Позднее Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
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Вчера, 17:36
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Опубликовано: Петр Попадюк
 
В миреВладимир ПутинРоссияПольшаУкраинаСовет Европы
 
 
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